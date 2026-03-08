Deportes Puerto Montt confirmó su gran inicio de campeonato tras derrotar por 3-1 a Deportes Recoleta en el Estadio Chinquihue. Los dirigidos por Emiliano Astorga se consolidaron como líder de la Primera B en el inicio del torneo.

El cuadro de los Hijos del Temporal, que regresó a la categoría luego de conquistar la Segunda División en 2025, mantiene puntaje perfecto y se instala como una de las sorpresas del arranque del ascenso.

Deportes Puerto Montt pegó desde el inicio

Puerto Montt abrió la cuenta antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. Alexis Sabella aprovechó la primera llegada del partido y puso en ventaja al conjunto sureño. Recoleta logró reaccionar con el paso de los minutos y encontró la igualdad a los 29’. Germán Estigarribia apareció en ataque para marcar el 1-1 y devolver la paridad al encuentro.

Pero los Delfines volvieron a tomar el control antes del descanso. Tras una dudosa mano en el área visitante, el árbitro sancionó penal y Jason Flores se encargó de la ejecución para anotar el 2-1.

Clerveaux vuelve a aparecer

En el segundo tiempo llegó el golpe definitivo. A los 55 minutos, Manley Clerveaux recibió en el área y definió al primer palo para estirar la ventaja y encaminar el triunfo del equipo local.

El cierre del partido fue complicado para Recoleta. El cuadro capitalino terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Javier Espinoza y del arquero Jaime Vargas. Sin cambios disponibles, el volante Nicolás Carvajal tuvo que ponerse los guantes y defender el arco en los minutos finales, evitando que el marcador fuera aún más amplio.

Con esta victoria, Puerto Montt suma 9 puntos y se instala como líder del torneo del Ascenso en el inicio del campeonato.