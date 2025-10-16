La Fecha 28 de la Primera B 2025 arranca este viernes 17 de octubre con el duelo entre Recoleta y Rangers en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, encuentro que abrirá la jornada y programado para jugarse desde las 15:30 horas de nuestro país.

El elenco textilero recibe a los rojinegros luego de haber igualado en su visita a San Luis, quedando en el décimo puesto con 34 puntos, a solo tres de distancia de la zona de liguilla. Precisamente, por su lado Rangers escaló hasta esa zona al derrotar a Antofagasta el pasado fin de semana, ocupando el octavo lugar con 37 unidades.

⚽ Recoleta vs Rangers en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Rangers?

El partido entre Recoleta y Rangers se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Municipal de Leonel Sánchez.

🏟 Estadio: Municipal Leonel Sánchez, Recoleta.

🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre

🕗 Hora: 15:30 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Recoleta vs Rangers?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔵 El XI de Recoleta vs Rangers por la Primera B 2025

Once probable: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Alberto Hernández, Christian Cepeda y Víctor Retamal; Gonzalo Espinoza, Federico Martín y Mikel Arguinarena; Germán Estigarribia, Ignacio Fuenzalida y Jason Flores. DT: Luis Landeros.

🔴 El XI de Recoleta vs Rangers por la Primera B 2025

Once probable: José Gamonal; Claudio Servetti, Bastián San Juan, Maximiliano González y Miguel Sanhueza; Gary Moya, Javier Araya y Agustín Mora; Ignacio Ibáñez, Isaac Díaz y Matías Sandoval. DT: Erwin Durán.