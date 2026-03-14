🔴 Matchday | JORNADA 28 – LaLiga EA Sports 2025-26

⚽ Marcador: Real Madrid 0 – 0 Elche

📺 Canal: DSports (DirecTV) / DGO

🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Real Madrid vs Elche, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Elche por la LaLiga EA Sports se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports (DirecTV)

💻 DGO (streaming)

La Previa de Real Madrid vs Elche

Este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu recibe la visita de un Elche en apuros por la permanencia, en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El Real Madrid se presenta diezmado por las bajas, pero con la presión de necesitar los tres puntos para intentar acortar distancias con el FC Barcelona, que lidera con 64 puntos, cuatro más que los merengues. Además, el equipo de Arbeloa tiene en mente la vuelta de los octavos de Champions ante el Manchester City el 18 de marzo, lo que podría influir en la gestión del equipo. El Elche, por su parte, vive su peor momento de la temporada: ha pasado de pelear por Europa a luchar por sobrevivir y visita Madrid como el peor visitante de LaLiga.

Formaciones de Real Madrid y Elche

Formación Real Madrid:

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Thiago Pitarch; Eduardo Camavinga; Brahim Díaz y Vinícius Jr

Formación Elche:

Matías Dituro; David Affengruber, Buba Sangaré, Victor Chust, Leo Petrot, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto; Federico Redondo, Lucas Cepeda; y André Silva.

Estadísticas de Real Madrid vs Elche