🔴 Matchday | JORNADA 28 – LaLiga EA Sports 2025-26
⚽ Marcador: Real Madrid 0 – 0 Elche
📺 Canal: DSports (DirecTV) / DGO
🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Real Madrid vs Elche, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Elche por la LaLiga EA Sports se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

  • 📺 DSports (DirecTV)
  • 💻 DGO (streaming)

La Previa de Real Madrid vs Elche

Este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu recibe la visita de un Elche en apuros por la permanencia, en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El Real Madrid se presenta diezmado por las bajas, pero con la presión de necesitar los tres puntos para intentar acortar distancias con el FC Barcelona, que lidera con 64 puntos, cuatro más que los merengues. Además, el equipo de Arbeloa tiene en mente la vuelta de los octavos de Champions ante el Manchester City el 18 de marzo, lo que podría influir en la gestión del equipo. El Elche, por su parte, vive su peor momento de la temporada: ha pasado de pelear por Europa a luchar por sobrevivir y visita Madrid como el peor visitante de LaLiga.

Formaciones de Real Madrid y Elche

Formación Real Madrid:

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Thiago Pitarch; Eduardo Camavinga; Brahim Díaz y Vinícius Jr

Formación Elche:

Matías Dituro; David Affengruber, Buba Sangaré, Victor Chust, Leo Petrot, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto; Federico Redondo, Lucas Cepeda; y André Silva.

Estadísticas de Real Madrid vs Elche

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 28
Real Madrid
14/03/2026 17:00
Sin Comenzar Estadio Bernabeu – Madrid
Elche
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Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Real Madrid
4-4-2
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Daniel Carvajal 2
Daniel
Carvajal
Antonio Rüdiger 22
Antonio
Rüdiger
Thiago Pitarch 45
Thiago
Pitarch
Aurelien Tchouameni 14
Aurelien
Tchouameni
Eduardo Camavinga 6
Eduardo
Camavinga
Brahim Diaz 21
Brahim
Diaz
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
Dean Huijsen 24
Dean
Huijsen
Francisco García 20
Francisco
García
  • Entrenador
  • 0
    Álvaro Arbeloa
  • Lesionados
  • 5
    Jude Bellingham
  • 19
    Dani Ceballos
  • 10
    Kylian Mbappe
  • 11
    Rodrygo
  • 4
    David Alaba
  • 3
    Eder Militao
  • 18
    Alvaro Carreras
  • 23
    Ferland Mendy
  • Suspendidos
  • 30
    Franco Mastantuono
  • Suplentes
  • 13
    Andriy Lunin
  • 12
    Trent Alexander-Arnold
  • 15
    Arda Guler
  • 16
    Gonzalo Garcia
  • 43
    Sergio Mestre
  • 27
    Diego Aguado
  • 37
    Manuel Angel
  • 38
    Cesar Palacios
  • 42
    Daniel Yanez
Elche
5-4-1
Matias Dituro 1
Matias
Dituro
Buba Sangare 42
Buba
Sangare
David Affengruber 22
David
Affengruber
Victor Chust 23
Victor
Chust
German Valera 11
German
Valera
Martim Neto 16
Martim
Neto
Aleix Febas 14
Aleix
Febas
Federico Redondo 5
Federico
Redondo
Lucas Cepeda 24
Lucas
Cepeda
Andre Silva 9
Andre
Silva
Leo Petrot 21
Leo
Petrot
  • Entrenador
  • 0
    Eder Sarabia
  • Lesionados
  • 39
    Hector Fort
  • 18
    John Donald
  • Suplentes
  • 13
    Inaki Pena
  • 45
    Alejandro Iturbe
  • 3
    Adria Pedrosa
  • 6
    Pedro Bigas
  • 7
    Yago Santiago
  • 8
    Marc Aguado
  • 10
    Rafa Mir
  • 12
    Gonzalo Villar
  • 15
    Tete Morente
  • 17
    Josan
  • 20
    Alvaro Rodriguez
  • 19
    Grady Diangana
0
Faltas Cometidas
0
0
Saques de Banda
0
0
Fuera de Juego
0
0
Centros
0
0
Posesión de Balón
0
0
Tarjetas Amarillas
0
0
Tiros Fuera
0
0
Tiros Bloqueados
0
0
Tiros a Puerta
0
0
Contraataques
0
0
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Goles
0
0
Saques de Portería
0
0
Atención Médica
0
0
Sustituciones
0
0
Asistencias
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
0
0
Intentos de Gol
0
Últimos enfrentamientos
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