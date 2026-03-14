🔴 Matchday | JORNADA 28 – LaLiga EA Sports 2025-26
⚽ Marcador: Real Madrid 0 – 0 Elche
📺 Canal: DSports (DirecTV) / DGO
🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España
Real Madrid vs Elche, minuto a minuto
¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO?
El partido entre Real Madrid y Elche por la LaLiga EA Sports se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
- 📺 DSports (DirecTV)
- 💻 DGO (streaming)
La Previa de Real Madrid vs Elche
Este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu recibe la visita de un Elche en apuros por la permanencia, en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El Real Madrid se presenta diezmado por las bajas, pero con la presión de necesitar los tres puntos para intentar acortar distancias con el FC Barcelona, que lidera con 64 puntos, cuatro más que los merengues. Además, el equipo de Arbeloa tiene en mente la vuelta de los octavos de Champions ante el Manchester City el 18 de marzo, lo que podría influir en la gestión del equipo. El Elche, por su parte, vive su peor momento de la temporada: ha pasado de pelear por Europa a luchar por sobrevivir y visita Madrid como el peor visitante de LaLiga.
Formaciones de Real Madrid y Elche
Formación Real Madrid:
Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Thiago Pitarch; Eduardo Camavinga; Brahim Díaz y Vinícius Jr
Formación Elche:
Matías Dituro; David Affengruber, Buba Sangaré, Victor Chust, Leo Petrot, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto; Federico Redondo, Lucas Cepeda; y André Silva.
Estadísticas de Real Madrid vs Elche
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Courtois
Carvajal
Rüdiger
Pitarch
Tchouameni
Camavinga
Diaz
Valverde
Junior
Huijsen
García
- Entrenador
-
0Álvaro Arbeloa
- Lesionados
-
5Jude Bellingham
-
19Dani Ceballos
-
10Kylian Mbappe
-
11Rodrygo
-
4David Alaba
-
3Eder Militao
-
18Alvaro Carreras
-
23Ferland Mendy
- Suspendidos
-
30Franco Mastantuono
- Suplentes
-
13Andriy Lunin
-
12Trent Alexander-Arnold
-
15Arda Guler
-
16Gonzalo Garcia
-
43Sergio Mestre
-
27Diego Aguado
-
37Manuel Angel
-
38Cesar Palacios
-
42Daniel Yanez
Dituro
Sangare
Affengruber
Chust
Valera
Neto
Febas
Redondo
Cepeda
Silva
Petrot
- Entrenador
-
0Eder Sarabia
- Lesionados
-
39Hector Fort
-
18John Donald
- Suplentes
-
13Inaki Pena
-
45Alejandro Iturbe
-
3Adria Pedrosa
-
6Pedro Bigas
-
7Yago Santiago
-
8Marc Aguado
-
10Rafa Mir
-
12Gonzalo Villar
-
15Tete Morente
-
17Josan
-
20Alvaro Rodriguez
-
19Grady Diangana