🔴 Matchday | OCTAVOS DE FINAL – IDA | UEFA Champions League 2025-26

⚽ Marcador: Real Madrid 0 – 0 Manchester City

📺 Canal: Disney+ Premium

🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

El partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN

💻Disney+ Premium

Formaciones confirmadas de Real Madrid y Manchester City

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega al Bernabéu con importantes bajas: David Alaba y Dani Carvajal están descartados. La gran duda es si Kylian Mbappé podrá ser titular, ya que arrastra molestias en la rodilla izquierda. El árbitro designado para este partido es el italiano Maurizio Mariani.

El Manchester City de Pep Guardiola llega también con bajas: Mateo Kovačić es la ausencia confirmada. Sin embargo, Guardiola recupera figuras clave y confía en el estado de sus jugadores para dar el golpe en el Bernabéu.

Formación confirmada Real Madrid

Real Madrid Thibaut Courtois Trent Alexander-Arnold Dean Huijsen Antonio Rüdige Ferland Mendy Aurelién Tchouaméni Federico Valverde Brahim Díaz Thiago Pitarch Arda Güler Vinícius Jr

Formación confirmada del City

Manchester City Gianluigi Donnarumma Abdukodir Khusanov Rúben Dias Marc Guéhi Nico O’Reilly Rodri Bernardo Silva Savinho Antoine Semenyo Jérémy Doku Erling Haaland

La Previa de Real Madrid vs Manchester City

Este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu acoge uno de los duelos más esperados del fútbol mundial: la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el 14 veces campeón de Europa. La vuelta se disputará el 18 de marzo en el Etihad Stadium de Manchester.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega al encuentro en su peor momento de la temporada: 2.° en LaLiga con 60 puntos, a 4 del líder FC Barcelona, y con dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en liga. La lista de bajas es devastadora y el equipo atraviesa una crisis de resultados que pone presión sobre el técnico. Sin embargo, el Bernabéu en noches europeas es una historia diferente: el Madrid ha eliminado al City en los dos últimos cruces de Champions, incluido el playoff de la edición 2024/25 con un global de 6-3. En la fase de liga de esta temporada, el City ganó 2-1 en Madrid el 10 de diciembre con goles de O’Reilly y Haaland.

El Manchester City de Pep Guardiola llega con la mente fresca y el propio técnico catalán lo reconoció en conferencia: “Sé lo difícil que es enfrentarse al Real Madrid en esta competición“. Los Citizens clasificaron directamente a octavos y vienen de una victoria en la FA Cup. El historial total en Champions entre ambos arroja 15 enfrentamientos: 6 victorias del Madrid, 5 del City y 4 empates. El delantero Erling Haaland (que marcó en el duelo de la fase de liga) y el mediocampista Phil Foden serán las grandes amenazas para la defensa merengue.

