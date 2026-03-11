🔴 Matchday | OCTAVOS DE FINAL – IDA | UEFA Champions League 2025-26
Marcador: Real Madrid 0 – 0 Manchester City
📺 Canal: Disney+ Premium
🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Real Madrid vs Manchester City, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

  • 📺 ESPN 
  • 💻Disney+ Premium

Formaciones confirmadas de Real Madrid y Manchester City

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega al Bernabéu con importantes bajas: David Alaba y Dani Carvajal están descartados. La gran duda es si Kylian Mbappé podrá ser titular, ya que arrastra molestias en la rodilla izquierda. El árbitro designado para este partido es el italiano Maurizio Mariani.

El Manchester City de Pep Guardiola llega también con bajas:  Mateo Kovačić es la ausencia confirmada. Sin embargo, Guardiola recupera figuras clave y confía en el estado de sus jugadores para dar el golpe en el Bernabéu.

Formación confirmada Real Madrid

Real Madrid 
Thibaut Courtois
Trent Alexander-Arnold
Dean Huijsen
Antonio Rüdige
Ferland Mendy
Aurelién Tchouaméni
Federico Valverde
Brahim Díaz
Thiago Pitarch
Arda Güler
Vinícius Jr

Formación confirmada del City

Manchester City 
Gianluigi Donnarumma
Abdukodir Khusanov
Rúben Dias
Marc Guéhi
Nico O’Reilly
Rodri
Bernardo Silva
Savinho
Antoine Semenyo
Jérémy Doku
Erling Haaland

La Previa de Real Madrid vs Manchester City

Este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu acoge uno de los duelos más esperados del fútbol mundial: la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el 14 veces campeón de Europa. La vuelta se disputará el 18 de marzo en el Etihad Stadium de Manchester.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega al encuentro en su peor momento de la temporada: 2.° en LaLiga con 60 puntos, a 4 del líder FC Barcelona, y con dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en liga. La lista de bajas es devastadora y el equipo atraviesa una crisis de resultados que pone presión sobre el técnico. Sin embargo, el Bernabéu en noches europeas es una historia diferente: el Madrid ha eliminado al City en los dos últimos cruces de Champions, incluido el playoff de la edición 2024/25 con un global de 6-3. En la fase de liga de esta temporada, el City ganó 2-1 en Madrid el 10 de diciembre con goles de O’Reilly y Haaland.

El Manchester City de Pep Guardiola llega con la mente fresca y el propio técnico catalán lo reconoció en conferencia: Sé lo difícil que es enfrentarse al Real Madrid en esta competición. Los Citizens clasificaron directamente a octavos y vienen de una victoria en la FA Cup. El historial total en Champions entre ambos arroja 15 enfrentamientos: 6 victorias del Madrid, 5 del City y 4 empates. El delantero Erling Haaland (que marcó en el duelo de la fase de liga) y el mediocampista Phil Foden serán las grandes amenazas para la defensa merengue.

Estadísticas Real Madrid vs Manchester City

Champions League – Jornadas Finales – 2025/2026 1/8
Real Madrid
11/03/2026 17:00
Sin Comenzar Estadio Bernabeu – Madrid
Manchester City
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
Real Madrid
4-4-2
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Trent Alexander-Arnold 12
Trent
Alexander-Arnold
Antonio Rüdiger 22
Antonio
Rüdiger
Dean Huijsen 24
Dean
Huijsen
Ferland Mendy 23
Ferland
Mendy
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Arda Guler 15
Arda
Guler
Aurelien Tchouameni 14
Aurelien
Tchouameni
Thiago Pitarch 45
Thiago
Pitarch
Brahim Diaz 21
Brahim
Diaz
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
  • Entrenador
  • 0
    Álvaro Arbeloa
  • Lesionados
  • 5
    Jude Bellingham
  • 19
    Dani Ceballos
  • 10
    Kylian Mbappe
  • 11
    Rodrygo
  • 4
    David Alaba
  • 18
    Alvaro Carreras
  • 3
    Eder Militao
  • Suplentes
  • 13
    Andriy Lunin
  • 26
    Fran Gonzalez
  • 2
    Daniel Carvajal
  • 6
    Eduardo Camavinga
  • 16
    Gonzalo Garcia
  • 17
    Raul Asencio
  • 20
    Francisco García
  • 30
    Franco Mastantuono
  • 27
    Diego Aguado
  • 28
    Jorge Cestero
  • 37
    Manuel Angel
  • 38
    Cesar Palacios
Manchester City
4-2-3-1
Gianluigi Donnarumma 25
Gianluigi
Donnarumma
Abdukodir Khusanov 45
Abdukodir
Khusanov
Ruben Dias 3
Ruben
Dias
Marc Guehi 15
Marc
Guehi
Nico O'Reilly 33
Nico
O’Reilly
Rodri 16
Rodri
Bernardo Silva 20
Bernardo
Silva
Savinho 26
Savinho
Antoine Semenyo 42
Antoine
Semenyo
Jeremy Doku 11
Jeremy
Doku
Erling Haaland 9
Erling
Haaland
  • Entrenador
  • 0
    Pep Guardiola
  • Lesionados
  • 8
    Mateo Kovacic
  • 24
    Josko Gvardiol
  • 82
    Rico Lewis
  • Suplentes
  • 1
    James Trafford
  • 13
    Marcus Bettinelli
  • 4
    Tijjani Reijnders
  • 5
    John Stones
  • 6
    Nathan Aké
  • 7
    Omar Marmoush
  • 10
    Rayan Cherki
  • 14
    Nico Gonzalez
  • 21
    Rayan Ait Nouri
  • 27
    Matheus Nunes
  • 47
    Phil Foden
  • 68
    Max Alleyne
Últimos enfrentamientos
REA 1 – 2 MAN 10/12/2025
REA 3 – 1 MAN 19/02/2025
MAN 2 – 3 REA 11/02/2025
MAN 4 – 5 REA 17/04/2024
REA 3 – 3 MAN 09/04/2024