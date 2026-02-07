El Ramón Sánchez-Pizjuán será escenario de un partido cargado de presión. Este domingo 8 de febrero, desde las 12:15 horas de Chile, Sevilla y Girona se miden por la jornada 23 de LaLiga en un choque donde el margen de error es mínimo, especialmente para el elenco andaluz, que mira de reojo la zona de descenso.

El foco para el público chileno está puesto en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El lateral viene de portar la jineta y asoma nuevamente como titular, mientras que el delantero nacional busca más protagonismo tras un ingreso desde el banco en la última fecha, en medio de críticas de la prensa española. Una derrota no solo complicaría al Sevilla en la tabla, sino que podría acelerar el cierre del ciclo de Almeyda al mando del equipo.

Girona, en tanto, llega golpeado por la baja sensible de Marc-André ter Stegen, pero con una campaña apenas un punto superior a la del Sevilla, lo que convierte el duelo en un cruce directo entre equipos que necesitan sumar con urgencia.

El encuentro será dirigido por Jesús Gil Manzano, árbitro del Comité Extremeño. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande. Gil Manzano ha arbitrado en 30 ocasiones al Sevilla, con un balance equilibrado y antecedentes recientes favorables para los hispalenses en esta misma temporada.

🔴 Sevilla vs Girona minuto a minuto

👉 Sigue aquí el EN VIVO con el relato jugada a jugada, goles, incidencias y reacciones del partido por la Fecha 23 de LaLiga 2025/26.

📣 Sigue AlAireLibre.cl EN VIVO minuto a minuto para conocer el resultado final y el desempeño de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el duelo entre Sevilla y Girona por la LaLiga 2025/26.