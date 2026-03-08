Este domingo 8 de marzo a las 14:30 horas de Chile, el histórico Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoge uno de los duelos más calientes de la jornada 27 de la LaLiga 2025-26: el Sevilla recibe al Rayo Vallecano en un partido directo por alejarse de la zona de peligro.

El Sevilla llega 13.° con 30 puntos, aunque viene con el ánimo renovado tras el espectacular Derbi Sevillano 2-2 ante el Betis en la Fecha 26. El equipo lleva una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos 5 partidos. Las bajas son sensibles: Gabriel Suazo está sancionado por acumulación de tarjetas, Marcao no estará hasta mayo por fractura de escafoides y Peque se pierde el choque hasta finales de abril. La buena noticia es que Azpilicueta y Rubén Vargas apuntan a estar disponibles, y el chileno Alexis Sánchez buscará tener minutos importantes.

El Rayo Vallecano está en la 12.ª posición con 30 puntos, igualado en puntos con el Sevilla pero mejor en la tabla. Los Franjirrojos vienen de un empate 1-1 ante el Athletic Club y acumulan dos derrotas, una victoria y dos empates en sus últimos 5 partidos. La gran duda en la convocatoria del Rayo es Pathé Ciss, con molestias en la rodilla izquierda.

