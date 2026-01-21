Barcelona visita al Slavia Praga por la jornada 7 de la fase liga de la Champions League 2025-26, en un duelo donde los culés necesitan ganar obligadamente para no complicar su clasificación.

Los azulgranas llegan decimoquintos con apenas 10 puntos, ubicándose en zona de playoff, pero a considerable distancia del octavo puesto que otorga pase directo a octavos de final. El equipo de Hansi Flick viene de perder 2-1 ante la Real Sociedad en Liga, por lo que buscará recuperarse rápido.

Sin embargo, las bajas complican el panorama. Lamine Yamal no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Ferran Torres se perderá el encuentro por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que lo marginará aproximadamente diez días. Gavi y Andreas Christensen continúan recuperándose de sus lesiones de larga duración.

Slavia Praga, por su parte, llega matemáticamente eliminado. Los checos ocupan el puesto 34° con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas, habiendo recibido 11 goles y anotado solo 2 en toda la fase de grupos. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský cayó 3-0 ante Tottenham en su último compromiso europeo, confirmando su adiós prematuro del torneo continental.

⏱️ Slavia Praga vs Barcelona, minuto a minuto