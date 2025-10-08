El fallecimiento de Miguel Ángel Russo pegó fuerte en todo el mundo del fútbol y en nuestro país en U de Chile, club en el que el DT dejó huella al llevar al equipo a semifinales de la Copa Libertadores en 1996.

Es por esto que el plantel de ese año de la U le dedicó homenajes a Russo, con sentidas palabras a través de sus redes sociales.

🕊️ Las sentidas palabras de exjugadores de U de Chile para Miguel Ángel Russo

Rodrigo “Polaco” Goldberg señaló en su cuenta de Instagram: “Que pena más grande. No solo un gran DT, un ser humano sin igual, noble y sincero. Nos faltó una segunda patita con él. Tenía una frase que nunca olvidamos: ‘90 minutos en la vida de un hombre no son nada, para nosotros es la vida’. Descansa en paz Miguel, los azules nunca te olvidaremos”.

Por su parte, Leonardo Rodríguez expresó: “El dolor me supera, la tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía combatir. Tu sonrisa. ‘Esto es Copa Libertadores’, decías y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo. Te vamos a extrañar, volá alto”.

Finalmente, la U le mandó un mensaje: “El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo.

Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores.

A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo”, sentenció.

🔗 Para saber más de Colo Colo puedes ingresar a nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.