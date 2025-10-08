Una terrible noticia invade el mundo del fútbol: falleció el director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, luego de varias semanas en estado grave por una enfermedad que su familia tuvo en completa reserva.

Es un golpe durísimo para el balompié internacional al tratarse de un DT en pleno ejercicio, pero también en particular para nuestro país, ya que en 1996 dirigió con gran éxito a U de Chile, llevándola a semifinales de la Copa Libertadores.

También porque era el entrenador de los jugadores chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

La gran huella de Miguel Ángel Russo en U de Chile

Miguel Ángel Russo tuvo un tremendo periplo en U de Chile: dirigió 54 partidos, con 25 triunfos, 12 empates y 17 derrotas, con un 53,71 por ciento de rendimiento. Su equipo marcó 87 goles y recibió 71.

Lo más importante es que llevó a la U a ser semifinalista de la Copa Libertadores en 1996, quedando eliminado en una polémica llave con River Plate.

El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo.



Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes…

A nivel internacional también dejó su legado Miguel Ángel Russo

Lo que hizo a nivel internacional también es para aplaudir. De hecho, es el último entrenador que ganó la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, con su gran figura Juan Román Riquelme, quien lo llevó de vuelta este 2025.

Además, ganó el Torneo de Clausura 2005 con Vélez Sarsfield en Argentina, el Torneo de Finalización 2017 en Colombia con Millonarios y la Copa de la Liga 2023 de Argentina con Rosario Central.

También dirigió en España, México, Perú, Paraguay, Arabia Saudita y el mencionado gran paso en Chile.