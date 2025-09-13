U Católica logró su cuarto triunfo consecutivo tras vencer a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota, por un ajustado marcador de 1-0.

Los Cruzados se ubican cuartos con 39 puntos y se metieron de lleno en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026 (superando a varios en la tabla, entre ellos a U de Chile), en tanto que, los limachinos se mantuvieron decimocuartos con 18 puntos, apenas una unidad sobre la zona de descenso.

El gol del duelo de Limache vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso para U Católica fue de Diego Valencia en los 52 minutos de juego, en un compromiso de mucho trabajo para la escuadra de Daniel Garnero.

En los minutos finales se fue con todo Limache encima del arco de Vicente Bernedo, pero no consiguió la ansiada igualdad.

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Limache?

U Católica vuelve a ver acción el 9 de octubre a las 20:30 horas ante Ñublense en el Claro Arena en duelo pendiente.

Limache retorna a la acción el 12 de octubre a las 15:00 horas ante La Serena, de visita en La Portada, por la revancha de una de las semifinales de Copa Chile (la ida fue 2-0 a favor de los Papayeros).

Para saber más del Campeonato Nacional 2025 debes ingresar a Al Aire Libre.

Resumen de Limache vs U Católica

Waiting for data available.