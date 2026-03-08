Este domingo 8 de marzo a las 10:00 horas de Chile (14:00 hora española), el Estadio de la Cerámica de Villarreal alberga uno de los duelos más contrastados de la jornada 27 de la LaLiga 2025/26: el Villarreal recibe al Elche en un partido que enfrenta al 4.° de la tabla contra el 17.°.

El Villarreal llega como uno de los equipos más sólidos de la temporada: 4.° con 51 puntos y con la mirada puesta en meterse en el podio que le abriría la puerta directa a la Champions League. Sin embargo, los Amarillos vienen de sufrir una dura derrota 1-4 ante el FC Barcelona en la Fecha 26, resultado que frenó en seco su racha positiva.

El Elche llega desde la zona de descenso: 17.° con 26 puntos, con solo un punto sobre la zona de descenso y en una delicada situación. Los Franjiverdes vienen de empatar en su último partido y no ganan en 3 encuentros consecutivos. El historial reciente entre ambos equipos es contundente: en el último duelo de esta temporada, el 3 de enero en el Martínez Valero, Villarreal ganó 3-1 con goles de Moleiro, Mikautadze y Pedraza.

Villarreal vs Elche, minuto a minuto