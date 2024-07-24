4 rating Betsson App Compatible con Android e iOS Registro y uso de los bonos

Los jugadores eligen utilizar la versión móvil de los casinos online porque les permite disfrutar de las apuestas de manera más relajada, en cualquier lugar y momento.

Las mejores apps para apuestas deportivas:

Descargar Betsson y jugar desde la aplicación tiene que ser fácil y placentero. Por eso, en este artículo nos enfocamos en proporcionar toda la información necesaria para que cualquier persona pueda descargar de manera muy sencilla la Betsson App en su celular.

Características de la Betsson App – Experiencia de Usuario

La aplicación móvil de Betsson está disponible únicamente para dispositivos Android, pero esto no es un impedimento para quienes cuentan con dispositivos iOS, ya que la plataforma está diseñada para utilizarse en su versión móvil desde cualquier celular o tablet.

La interfaz de la App y la versión móvil de la plataforma son idénticas a la de escritorio, simple de usar y con una navegación bastante fluida.

Betsson Argentina App se destaca de otras aplicaciones por su novedosa función que permite personalizarla para acceder rápidamente a los juegos y deportes favoritos. Asimismo, ofrece una opción de recarga rápida de saldo y retiro de fondos.

¿Qué se puede hacer desde Betsson Argentina App?

Por el momento, quienes tengan domicilio en la provincia de Córdoba no van a poder acceder a la app de Betsson por lo que, si desean jugar desde su celular, deberán ingresar al sitio oficial de Betsson Argentina en su versión móvil y jugar desde allí. Destacamos que esta versión cuenta con todas las funciones y se pueden realizar absolutamente las mismas gestiones que desde una PC.

Accediendo desde la App se pueden aprovechar algunas funciones especiales, pero también se pueden utilizar todas las prestaciones de la versión de escritorio.

¿Cómo apostar desde la Aplicación Móvil Betsson?

Realizar apuestas desde la aplicación es tan fácil como desde una PC. Si todavía no estás registrado, descargá Betsson en su versión móvil y seguí estos simples pasos:

Ingresá al sitio oficial del operador desde el enlace que encontrarás en este artículo. Hacé clic en el botón “Crear cuenta”. Completá con todos tus datos el formulario. Confirmá el registro con el botón correspondiente.

Ahora, necesitás hacer un depósito para empezar a jugar. Recordá que el bono de bienvenida duplica tu primer depósito, por lo tanto, elegí el importe que quieras recibir como bonificación. Para eso, hacé clic en el botón “Depósito”, elegí el método de pago y el importe a depositar.

No te queda más nada por hacer que elegir tu deporte preferido, el evento y el mercado en el que quieras apostar.

Ventajas y Desventajas de Apostar desde la App Betsson

PROS CONTRAS Puedes jugar en cualquier lugar

Acceso rápido a tus juegos favoritos

Depósitos en un solo clic

Dispones de todas las funciones No está disponible para iOS

No está disponible para Córdoba

¿Cómo descargar Betsson Argentina App en tu teléfono móvil?

Para descargar Betsson no necesitás ingresar a la Play Store, ya que se trata de un archivo APK que se descarga de manera segura desde el mismo sitio de la casa de apuestas. Esto te protege de aplicaciones fraudulentas que intentan imitar a Betsson.

Para completar la descarga hacé lo siguiente:

Habilitá en “ajustes” de tu dispositivo móvil la opción que te permite descargar archivos de fuentes desconocidas. Ingresá desde tu celular al sitio oficial del operador. Hacé clic en el botón “App” ubicado en la parte superior. Hacé de nuevo clic, ahora en el botón “Descargar”.

Eso es todo. En el caso de contar con un dispositivo iOS, simplemente abrí la versión web de la plataforma desde tu celular. No te preocupes que vas a poder utilizar todas las funciones.

Código Promocional Betsson – ¿Cómo liberarlo desde la Betsson App?

Al igual que todas las funciones de la versión de escritorio, desde Betsson Argentina App, realizando tu primer depósito de la forma que ya te comentamos, podés utilizar nuestro Código promocional Betsson Argentina y aprovechar tu bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta $100.000.

Seleccioná si preferís el bono de bienvenida para apostar en deportes o para utilizar en los juegos de casino.

Betsson App: Bonos de Apuestas disponibles

Además del bono de bienvenida, podés participar desde la aplicación en todas las otras promociones que el operador tiene vigentes y que constantemente actualiza para que la diversión sea permanente.

Apuesta gratuita

Apostando en alguno de los partidos seleccionados podés llevarte una apuesta gratis para seguir disfrutando.

¡Subite a la combineta futbolera!

Este es otro ejemplo de promoción especial para clientes que ya juegan desde la aplicación y tienen la posibilidad de aumentar sus ganancias hasta un 70%.

¿Cómo ingresar y retirar dinero desde la Betsson App?

Es posible y muy simple depositar y retirar dinero desde Betsson Argentina App. Utilizá los botones rápidos de “Recarga” o “Retiro”.

Presioná el botón de retiro o descarga según la gestión que quieras realizar. Elegí el método de pago que prefieras. Ingresá el importe deseado y confirmá la operación.

Preguntas Frecuentes sobre la Betsson Argentina App

¿Puedo instalar la App de Betsson desde cualquier celular?

No, solo podés descargar la App de Betsson desde un celular con sistema Android. Esto no quiere decir que no puedas jugar desde un teléfono iOS, de hecho, lo único que tenés que hacer en ese caso es ingresar desde el dispositivo, a la web de la casa de apuestas.

¿Es seguro descargar la Betsson App en mi celular en Argentina?

Descargar la aplicación es absolutamente seguro. Aunque requiere que ajustes la seguridad de tu teléfono para permitir la descarga de aplicaciones desconocidas, eso no representa absolutamente ningún riesgo.

¿Puedo registrarme desde la Betsson App con un código promocional?

Sí, podés registrarte desde la aplicación utilizando el código promocional que te dejamos en este artículo. Vas a poder obtener de esa forma el bono de bienvenida que duplica tu primer depósito en la plataforma.

¿Se pueden hacer apuestas en vivo desde la Betsson App?

Sí, se puede utilizar el servicio de streaming y realizar apuestas en vivo, al igual que se pueden utilizar desde un dispositivo móvil todas las otras funciones que ofrece la plataforma desde la versión de escritorio.