4.5 rating Bono de Bienvenida TikiTaka 100% hasta 500.000 CLP Terms & Conditions 18+. Depósito mínimo $5.000. Bonos sujetos a T&C. Juega con responsabilidad. ALBTIKI Copiar 67 Copiado esta semana ACTIVAR CÓDIGO

El código promocional TikiTaka vigente en 2026 es ALBTIKI y le permite a los nuevos usuarios obtener el bono de bienvenida del operador. Con un depósito mínimo inicial de 5.000 CLP, se accede a una bonificación del 100% hasta 500.000 CLP para jugar en el casino o hasta 100.000 CLP para apuestas deportivas.

¿Cuál es el código promocional TikiTaka vigente en Chile?

El código promocional TikiTaka Chile es ALBTIKI. Ingresando este cupón en el registro, puedes duplicar tu primer depósito. Antes de activarlo, debes conocer detenidamente los detalles de la promoción para comprender claramente cómo funciona.

Tipo de Bono Beneficio Código promocional Bono Deportes 100% por depósito hasta 100.000 CLP ALBTIKI Bono Casino 100% por depósito hasta 500.000 CLP ALBTIKI

¿Qué obtienes con el código ALBTIKI?

El TikiTaka código promocional te permite comenzar a jugar con el doble de saldo y elegir a cuál de las dos secciones principales aplicarlo, según tus preferencias. Elige el bono para deportes o para juegos de casino.

Código bono TikiTaka : ALBTIKI

: ALBTIKI Tipo de bono: Bonificación del 100% por depósito

Bonificación del 100% por depósito Monto máximo: Deportes: 100.000 CLP / Casino: 500.000 CLP

Deportes: 100.000 CLP / Casino: 500.000 CLP Depósito mínimo: 5.000 CLP

5.000 CLP Rollover : Deportes: 6x / Casino: 35x / Giros gratis: 40x

: Deportes: 6x / Casino: 35x / Giros gratis: 40x Requisito de apuesta: Apuestas simples con cuota de 2.00 o superior / Apuesta combinada con cuota de 1.50 o superior

Apuestas simples con cuota de 2.00 o superior / Apuesta combinada con cuota de 1.50 o superior Plazo: 30 días

ACTIVAR CÓDIGO

Bono de apuestas deportivas

Al activar el TikiTaka bono deportes se duplica el monto de tu primer depósito en el sitio. Es decir, obtienes el 100% adicional, hasta un máximo de 100.000 CLP.

A diferencia de otros operadores del mercado, el bono de TikiTaka aplica un requisito previo al bono: Debes depositar un mínimo de 5.000 CLP, apostar al menos una vez ese monto en mercados con cuota de 1,50 o más para que te acrediten el bono.

Bono de casino

Puedes aplicar la promo TikiTaka Chile a la sección de casino que bonifica el 100% del primer depósito hasta un máximo de 500.000 CLP y 200 giros gratis.

Tienes 9 días a partir de tu primer depósito para activar el bono de bienvenida. Pasado ese período, perderás el derecho a usar la promo.

Ten en cuenta estas condiciones clave del TikiTaka casino bono que regulan su uso:

Contribución: Tragamonedas 100% – Juegos en vivo, póker y Plinko 10%

Tragamonedas 100% – Juegos en vivo, póker y Plinko 10% Los giros se acreditan en tandas de 20 durante 10 días.

La ganancia máxima que puedes obtener con el bono es de 10 veces ese importe

Los depósitos hechos a través de Neteller y Skrill no cuentan para el bono de bienvenida. Esta restricción es general y alcanza a las mejores casas de apuestas en todos los países.

Comparación con el mercado chileno:

En comparación con otras plataformas que ofrecen en Chile un bono de bienvenida por el primer depósito, como Betano o Jugabet, algunas condiciones del bono de bienvenida TikiTaka pueden ser más beneficiosas como el rollover más bajo y un plazo más extendido para solicitar el bono.

Cómo usar el código promocional TikiTaka paso a paso

Para activar usar el código TikiTaka tienes que crear una cuenta por primera vez, ya que el bono es exclusivo para nuevos clientes. Para ello tienes que residir en Chile, ser mayor de 18 años y seguir estos pasos:

Regístrate en TikiTaka Chile. Coloca el código ALBTIKI en la casilla en el formulario de registro. Elige el bono que prefieras. Haz un depósito de al menos 5.000 CLP dentro de los 9 días. Activa el bono en el perfil de tu cuenta.

Durante nuestra prueba, al marcar la casilla indicando que teníamos un código promocional, se desplegó una celda donde pegamos el código ALBTIKI para evitar cualquier error de activación.

Condiciones que debes revisar antes de activar el bono

Antes de activar el código bono TikiTaka, es fundamental conocer las condiciones que regulan su uso y que tienen que ver con cuánto debes apostar, qué cuotas se aplican, los plazos y restricciones. Esto asegura que puedas cumplir los requisitos, activar correctamente la promoción y retirar tus ganancias sin inconvenientes.

El rollover indica cuántas veces debes apostar el monto del depósito más el bono antes de poder retirar dinero. Para deportes es de 6x , para casino 35x y en el caso de los giros gratis de 40x . Por ejemplo, si depositas 50.000 CLP y recibes un bono de 50.000 CLP para apuestas deportivas, el total para calcular el rollover es 50.000 + 50.000 = 100.000 CLP. Siendo de 6x, necesitas apostar 100.000 x 6 = 600.000 CLP antes de poder retirar las ganancias.

indica cuántas veces debes apostar el monto del depósito más el bono antes de poder retirar dinero. Para deportes es de , para casino y en el caso de los giros gratis de . Por ejemplo, si depositas 50.000 CLP y recibes un bono de 50.000 CLP para apuestas deportivas, el total para calcular el rollover es 50.000 + 50.000 = 100.000 CLP. Siendo de 6x, necesitas apostar 100.000 x 6 = 600.000 CLP antes de poder retirar las ganancias. La cuota mínima establece los límites de apuesta: en apuestas simples debe ser 2.00 y de 1.50 en conjunto cuando se trate de apuestas combinadas. Puedes hacer apuestas distintas, pero no se contabilizan para el rollover.

establece los límites de apuesta: en apuestas simples debe ser y de en conjunto cuando se trate de apuestas combinadas. Puedes hacer apuestas distintas, pero no se contabilizan para el rollover. El plazo para activar el bono es de 9 días desde tu primer depósito, y para cumplir el rollover tienes 10 días desde la activación.

para activar el bono es de 9 días desde tu primer depósito, y para cumplir el rollover tienes desde la activación. Los depósitos realizados con Neteller y Skrill no cuentan para recibir ni activar el bono.

y no cuentan para recibir ni activar el bono. En el casino la contribución de cada juego al rollover es distinta (tragamonedas 100%, juegos en vivo, póker y Plinko 10%). Igual que en los deportes, puedes jugar en otros juegos, pero esas apuestas no cuentan para el cumplimiento de este requisito.

¿Conviene usar el código TikiTaka en Chile?

Crear una cuenta con el código registro TikiTa puede ser más o menos conveniente para determinados perfiles de jugador. A continuación, presentamos nuestro análisis, basado en nuestra experiencia con este y otros códigos promocionales, sobre cuáles son los casos en los que el bono TikiTaka resulta más conveniente:

Jugadores más experimentados: el plazo más flexible para solicitar el bono permite una planificación más meticulosa para un uso más estratégico del bono. A diferencia de otras casas que exigen la activación inmediata.

el plazo más flexible para solicitar el bono permite una planificación más meticulosa para un uso más estratégico del bono. A diferencia de otras casas que exigen la activación inmediata. Principiante: los nuevos jugadores también pueden aprovechar el bono, ya que el monto mínimo requerido es bajo y, al duplicar el importe, pueden jugar más sin invertir demasiado.

los nuevos jugadores también pueden aprovechar el bono, ya que el monto mínimo requerido es bajo y, al duplicar el importe, pueden jugar más sin invertir demasiado. Usuarios del casino: si prefieres jugar en el casino, especialmente en las tragamonedas, los giros gratis adicionales son atractivos, al igual que la contribución al 100% de las tragamonedas para el rollover.

si prefieres jugar en el casino, especialmente en las tragamonedas, los giros gratis adicionales son atractivos, al igual que la contribución al 100% de las tragamonedas para el rollover. Perfil más arriesgado de apostador: en el caso del bono para deportes, el requisito de apostar en cuotas simples de 2.00 o combinadas de 1.50 podría ser algo arriesgado para principiantes o para un perfil más conservador.

No siempre un bono ofrece ventajas reales para todos. Es necesario analizar cuidadosamente las condiciones, elegir el adecuado para tu perfil y planificar estratégicamente su uso, siempre jugando responsablemente.

Nuestra experiencia probando el bono TikiTaka

Para hacer una prueba real del bono de bienvenida TikiTaka creamos nuestra propia cuenta. Seleccionamos el bono de casino e ingresamos el código ALBTIKI. En pocos minutos nuestra cuenta estaba activa y lista para jugar.

Depositamos 5.000 CLP con tarjeta de crédito Visa y la acreditación fue inmediata. Activamos el bono desde nuestro perfil y, al actualizar la pantalla, ya teníamos 10.000 CLP de saldo, con lo que comenzamos a jugar en las tragamonedas. Cuando terminamos de usar el saldo del bono principal se nos acreditaron los giros gratis aleatoriamente en Big Bass Splash.

Hicimos pruebas desde la versión de escritorio y desde la versión móvil; al nivel de las mejores app para apuestas, no detectamos demoras adicionales en ninguno de los casos.

Nos comunicamos con el servicio de soporte a través del chat en vivo, allí la respuesta por parte del operador Maxx fue instantánea, amable y clara. El operador nos indicó que no era necesario completar la verificación de la identidad hasta tanto el sistema así lo requiriera, ni siquiera para retirar dinero.

Hicimos una prueba de retiro y, efectivamente, pudimos hacerlo sin inconvenientes. Desde el momento en que el pago fue aprobado, el dinero demoró 72 horas hábiles hasta acreditarse en nuestra cuenta. Como era domingo, fueron 4 días en total.

En qué mercados conviene usar el bono TikiTaka en Chile

El bono de bienvenida del TikiTaka código promocional no se aprovecha de la misma manera en cualquier juego o mercado. Si tu objetivo es cumplir el rollover con el menor riesgo, conviene priorizar ciertos juegos o mercados.

Si elegiste el bono de casino, sin dudas la mejor manera de completar el rollover es jugando en las tragamonedas que contribuyen al 100%, es decir que todo lo que apuestas allí cuenta para el rollover. A diferencia de los otros juegos que solo lo hacen en un 10%, lo que demanda mucho más tiempo.

En cambio, si eliges el bono de apuestas deportivas, lo mejor es apostar en partidos de deportes populares, que probablemente te sean más familiares y en mercados más simples como el resultado final del partido (1X2). Por ejemplo, una buena opción sería apostar en ligas como la Primera División de Chile, la Champions League o La Liga española, en partidos entre equipos con una clara diferencia de nivel y la diferencia entre cuotas sea alta, poniendo las probabilidades a tu favor.

¿Cómo se compara el bono TikiTaka con otras casas en Chile?

Igual que el código TikiTaka activa el bono de bienvenida, otros operadores ofrecen sus propios bonos de bienvenida en Chile. Cada uno con sus particularidades, algunas de las cuales pueden ser mejores o peores. Lo importante es que puedas comparar para poder determinar cuál es la que más se adecúa a lo que buscas.