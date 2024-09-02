Las cuotas en las apuestas representan las probabilidades en porcentaje de que un evento ocurra. Comprender cómo calcularlas es crucial para saber cuáles serán tus ganancias en el caso de que tu pronóstico se cumpla.

¿Qué son las cuotas de apuestas deportivas?

Las cuotas deportivas son un ratio que representa las probabilidades de que ocurra un determinado evento. Cuando un jugador apuesta, su objetivo es acertar el pronóstico realizado para beneficiarse. La cuota expresa cuál es el porcentaje de ganancia que se obtendrá en el caso de acertar la predicción.

Por ejemplo, si la cuota determinada es de 1.5, esa será la cantidad que la casa de apuestas pagará por cada unidad, es decir, por cada peso apostado, en el caso de acertar. Si apuestas $1.000 en un evento con esta cuota, la ganancia será de $1.500. Ten presente que la ganancia neta será de $500, ya que se debe deducir el monto apostado.

Las cuotas representan probabilidades, por lo tanto, se modifican a medida que estas cambian, y esto puede deberse a múltiples factores.

Lo ideal para que las ganancias potenciales sean mayores aún es apostar en las casas de apuestas con mejores cuotas.

Cómo funcionan las cuotas

Cuanto menor es la probabilidad estadística de que un determinado resultado ocurra, mayor es la cuota que las plataformas pagan. Las casas de apuestas con mejores cuotas pagan cuotas más elevadas también para los resultados con mayores probabilidades de ocurrencia.

Es importante aclarar que las cuotas no garantizan ningún resultado, simplemente indican una probabilidad mayor de ocurrencia de un hecho.

Las casas de apuestas con mejores cuotas para apostar

Cuando la plataforma regala un bono de bienvenida u otra promoción, hay ciertos requisitos de apuesta que se deben cumplir. Dentro de los requisitos, la casa determina la cuota a la que se debe apostar. Cuanto menor sea la cuota, mayores serán las probabilidades de acertar la apuesta.

De nuestro análisis entre diversos operadores chilenos, estas resultaron ser algunas de las casas de apuestas con mejores cuotas.

Cuotas en Betano

Betano exige que las apuestas realizadas con el bono de nuevo cliente se realicen en eventos con cuota mínima de 1.65. Además, tiene una sección llamada SuperCuotas, en la que coloca una selección de eventos señalados con las iniciales SC, con las cuotas más competitivas del mercado.

Para ello está disponible el Código promocional Betano.

Cuotas en Bet365

Bet365 exige que las apuestas realizadas con el bono de bienvenida incluyan al menos una selección con cuota mínima de 1.20.

Además, este operador ofrece una sección de aumento de cuota para eventos seleccionados. Las cuotas son más altas de lo usual y, por lo tanto, ofrecen una ganancia mayor.

Se puede acceder al Código Bonus Bet365 para el registro.

Cuotas en Novibet

Para desbloquear las ganancias obtenidas con el bono de bienvenida en Novibet, las apuestas elegibles deben tener una cuota total mínima de 1.50.

Novibet ofrece todos los días al menos un evento con cuotas mejoradas y, para el registro, un código promocional Novibet.

Cuotas en Rojabet

El requisito de apuesta en Rojabet para el bono de bienvenida es de 1.7, ya sea en apuestas simples o combinadas.

Características de las cuotas de apuestas:

El valor de las cuotas cambia constantemente

Las cuotas de apuestas son probabilidades, por lo tanto, cambian constantemente debido a diferentes situaciones que influyen en las posibilidades del resultado. Por ejemplo, la lesión de un jugador, una expulsión o incluso las noticias y opiniones.

Es importante tener en cuenta que, una vez realizada la apuesta, la cuota que se considera para calcular las ganancias es la que estaba determinada al momento de colocar la apuesta.

Calcular cuotas de apuestas ¿Cómo se hace?

Para determinar las cuotas, las casas de apuestas con mejores cuotas se valen del análisis de expertos, estadísticas de partidos, estadísticas personales de los jugadores y de marcadores históricos. Por lo que, calcular una cuota, es una tarea compleja. Sin embargo, es muy sencillo encontrar calculadores online que pueden serte útiles si quieres ahondar en el cálculo tú mismo.

3 Consejos para sacar el mejor provecho de las cuotas de apuestas

Para potenciar tus ganancias al apostar, una buena práctica es tomar decisiones informadas. Las casas de apuestas con mejores cuotas ofrecen algunas herramientas que pueden ser de gran ayuda. A continuación, te dejamos tres consejos que serán de utilidad:

Aprovecha los recursos adicionales y herramientas que muchas plataformas ofrecen, como las estadísticas.

Realiza un seguimiento de las tendencias en diferentes plataformas.

Utiliza la opción del handicap, un mercado disponible para equilibrar las cuotas.

Preguntas frecuentes sobre las cuotas de apuestas

¿Qué ocurre si realizo una apuesta con una cuota y luego cambia?

Las casas de apuestas con mejores cuotas tienen cuota “bloqueada” o “garantizada”, es decir, que las apuestas se liquidan a la cuota ofrecida al momento que se realizó, independientemente de las modificaciones posteriores que pueda haber sufrido.

¿Las cuotas son un indicador confiable del resultado del partido?

Si bien las cuotas representan probabilidades, no garantizan ningún resultado. Incluso en las casas de apuestas con mejores cuotas, puede resultar ganador el equipo o jugador menos esperado.

¿Cuál es la cuota que se considera en una apuesta combinada?

En una apuesta combinada, la cuota total es el resultado de la multiplicación de la cuota de cada una de las selecciones que componen la apuesta.

