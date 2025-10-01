El cuadro norteamericano llega con confianza tras una goleada histórica en el debut frente a Nueva Caledonia, mientras que los franceses hicieron lo propio con un ajustado triunfo ante Sudáfrica.
El duelo entre Estados Unidos y Francia promete ser uno de los más atractivos de la fase grupal, pues son los rivales más fuertes del grupo E.
🔮 Los mejores pronósticos del Estados Unidos vs Francia
22Bet ofrece las mejores cuotas para este partidazo del Mundial Sub 20 entre estadounidenses y franceses.
- Estados Unidos le gana a Francia: 2.98
- El partido termina en empate: 3.46
- Francia le gana a Estados Unidos: 2.33
- Gana EE.UU y ambos equipos anotan: 5.15
- Gana Francia y ambos convierten goles: 4.15
Mientras, en Megapari también hay cuotas interesantes para este enfrentamiento:
- Ambos equipos anotarán: 1.62
- Gana Francia: 2.29
- Cada equipo anotará 2 o más – NO: 1.13
- Gana Estados Unidos: 3.01
- Empate entre Estados Unidos y Francia: 3.52
🆚 ¿Cómo llegan Estados Unidos y Francia?
En la primera fecha, Estados Unidos no tuvo piedad y aplastó por 9-1 a Nueva Caledonia, dejando en claro su poder ofensivo frente a la selección debutante en una cita planetaria. Por su parte, Francia venció 2-1 a Sudáfrica en un partido más parejo, pero que lo mantiene bien posicionado en el Grupo E.
Los galos y los norteamericanos llegan igualados en puntaje, por lo que este enfrentamiento será clave para encaminar la clasificación a octavos de final.
📊 Últimos 5 partidos de Estados Unidos Sub 20
- Estados Unidos 9-1 Nueva Caledonia, Mundial Sub 20
- Marruecos 0-0 Estados Unidos, amistoso
- Estados Unidos 4-1 Marruecos, amistoso
- Colombia 0-1 Estados Unidos, amistoso
- Estados Unidos 0-1 Noruega, amistoso
📊 Últimos 5 partidos de Francia Sub 20
- Francia 2-1 Sudáfrica, Mundial Sub 20
- Francia 1-0 España, amistoso
- Francia 2-0 España, amistoso
- Francia 3-1 Arabia Saudita, final Esperanzas de Toulon
- Francia 3-1 México, semifinal Esperanzas de Toulon
🔢 Probables formaciones de Estados Unidos y Francia
- 🇺🇸 Estados Unidos: Adam Beaudry; Francis Westfield, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Nolan Norris; Benjamin Cremaschi, Brooklyn Raines, Niko Tsakiris; Cole Campbell, Marcos Zambrano, Zavier Gozo.
- 🇫🇷 Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Ilane Touré, Rabby Nzingoula, Mayssam Benama; Anthony Bermont, Lucas Michal, Tadjidine Mmadi.
📺 ¿Quién transmite EN VIVO Estados Unidos vs Francia por el Mundial Sub 20?
El encuentro se podrá ver en televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.
TV Abierta: Chilevisión
Streaming web: Chilevision.cl y MICHV
TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)
Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)
Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)