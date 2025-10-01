El cuadro norteamericano llega con confianza tras una goleada histórica en el debut frente a Nueva Caledonia, mientras que los franceses hicieron lo propio con un ajustado triunfo ante Sudáfrica.

El duelo entre Estados Unidos y Francia promete ser uno de los más atractivos de la fase grupal, pues son los rivales más fuertes del grupo E.

🔮 Los mejores pronósticos del Estados Unidos vs Francia

22Bet ofrece las mejores cuotas para este partidazo del Mundial Sub 20 entre estadounidenses y franceses.

Mientras, en Megapari también hay cuotas interesantes para este enfrentamiento:

🆚 ¿Cómo llegan Estados Unidos y Francia?

En la primera fecha, Estados Unidos no tuvo piedad y aplastó por 9-1 a Nueva Caledonia, dejando en claro su poder ofensivo frente a la selección debutante en una cita planetaria. Por su parte, Francia venció 2-1 a Sudáfrica en un partido más parejo, pero que lo mantiene bien posicionado en el Grupo E.

Los galos y los norteamericanos llegan igualados en puntaje, por lo que este enfrentamiento será clave para encaminar la clasificación a octavos de final.

📊 Últimos 5 partidos de Estados Unidos Sub 20

Estados Unidos 9-1 Nueva Caledonia, Mundial Sub 20

Marruecos 0-0 Estados Unidos, amistoso

Estados Unidos 4-1 Marruecos, amistoso

Colombia 0-1 Estados Unidos, amistoso

Estados Unidos 0-1 Noruega, amistoso

📊 Últimos 5 partidos de Francia Sub 20

Francia 2-1 Sudáfrica, Mundial Sub 20

Francia 1-0 España, amistoso

Francia 2-0 España, amistoso

Francia 3-1 Arabia Saudita, final Esperanzas de Toulon

Francia 3-1 México, semifinal Esperanzas de Toulon

🔢 Probables formaciones de Estados Unidos y Francia

🇺🇸 Estados Unidos: Adam Beaudry; Francis Westfield, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Nolan Norris; Benjamin Cremaschi, Brooklyn Raines, Niko Tsakiris; Cole Campbell, Marcos Zambrano, Zavier Gozo.

🇫🇷 Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Ilane Touré, Rabby Nzingoula, Mayssam Benama; Anthony Bermont, Lucas Michal, Tadjidine Mmadi.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Estados Unidos vs Francia por el Mundial Sub 20?

El encuentro se podrá ver en televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV Abierta: Chilevisión

Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)