El Estádio da Luz vivirá este martes 17 de febrero el inicio de una eliminatoria cargada de revancha. Benfica, dirigido por José Mourinho, recibe al Real Madrid en el partido de ida de los playoffs de Champions League, llave donde el ganador avanza a octavos de final. El contexto es explosivo: hace apenas tres semanas, los portugueses dejaron al Madrid sin la clasificación directa al ganarle 4-2 en este mismo escenario, con gol agónico del arquero Anatoliy Trubin en el minuto 98 que dejó a los merengues en el puesto 11 de la fase liga.

Álvaro Arbeloa llega con el hospital lleno: Jude Bellingham y Éder Militao están descartados por lesiones musculares hasta abril, mientras que Rodrygo tampoco estará disponible pese a estar suspendido. La crisis defensiva obligó al técnico español a improvisar con tres mediocampistas como zagueros ante Rayo Vallecano. Kylian Mbappé, con 36 goles en la temporada, será la carta de gol del conjunto blanco que busca revertir el traspié reciente.

Mourinho, ex entrenador del Madrid, tiene la oportunidad de eliminar a su ex club y avanzar con un Benfica que clasificó como 24° en la fase liga, el último cupo disponible para los playoffs. Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis, autores de tres de los cuatro goles en la victoria de enero, serán las armas ofensivas de un equipo que depende de Trubin bajo los tres palos.

La vuelta será el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. El martes, Lisboa dirá si “The Special One” puede volver a tumbar al gigante blanco

⏱️Benfica vs Real Madrid, minuto a minuto