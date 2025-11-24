Colo Colo llega encendido al último partido del Campeonato Nacional Femenino. El cuadro dirigido por Tatiele Silveira despachó a Coquimbo Unido y abrochó su boleto a la final gracias al gol clave de Mary Valencia, en una llave donde mostraron fortaleza y madurez competitiva.

La Universidad de Chile también se repuso de una dura llave y en el partido de vuelta goleó por 3-0 a Unión Española para instalarse en la final del torneo. Sin embargo, el esperado duelo del Superclásico femenino no llega con la tranquilidad que sus protagonistas esperaban. La ANFP confirmó recientemente la fecha del partido decisivo, programación que abrió una nueva polémica en torno al ente rector del fútbol chileno.

⚽ Final Colo Colo Femenino vs U. de Chile: la fecha que encendió el debate

La ANFP anunció que la final femenina se jugará el viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. En lo deportivo un escenario neutral que siempre genera anticuerpos por la cancha sintética y además, el horario y el día fueron pésimamente elegidos, considerando que es una final de campeonato.

Sin embargo, la cancha, el día y el horario no son los únicos problemas: ahora se sumó uno desde el calendario internacional. Solo tres días antes de la final, La Roja enfrentará a Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina, lo que tiene en alerta total a las Albas: diez jugadoras del plantel serán parte de los compromisos de sus selecciones.

Nueve futbolistas fueron convocadas por Luis Mena para la Roja y una más, Dahiana Bogarín, defenderá a Paraguay. Las jugadoras aterrizarán en Chile apenas el 2 de diciembre por la noche, dejando a Silveira con un margen mínimo para preparar la final más importante del año.

🔥 La molestia de Silveira y la incertidumbre previa a la final

Antes de que la programación se hiciera oficial, la entrenadora ya había advertido su preocupación. “Lógico que me preocupa. Es una final y espero muchísimo que se cumpla la fecha del 7 de diciembre. Las chicas terminan su fecha FIFA el 2 a las 22:00. Hay que considerarlo para que sea un lindo espectáculo”, expresó.

Pese al ruido del calendario, Colo Colo y la U mantienen firme su objetivo: jugar un nuevo Superclásico que definirá al monarca del fútbol femenino chileno. Todo está listo y parece indicar que la ANFP no realizará mayores modificaciones a un calendario muy mal organizado para el balompié jugado por mujeres.