Tatiele Silveira sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol chileno. La entrenadora brasileña de Colo Colo femenino fue nominada como una de las mejores directoras técnicas del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocimiento que premia su impecable trabajo al mando del conjunto albo.

Bajo su dirección, las albas vivieron una de las etapas más dominantes del fútbol femenino sudamericano. Con un estilo de juego intenso y ofensivo, Silveira llevó a Colo Colo a sumar 36 triunfos consecutivos, superando la marca que ostentaba Corinthians y dejando una huella imborrable tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, donde el club se instaló entre los cuatro mejores del continente.

⚽ Tatiele Silveira entre las mejores del mundo

La IFFHS destacó a la entrenadora del Cacique entre los 12 nominados a mejor director técnico del fútbol femenino mundial. Ante la noticia, la DT de Colo Colo se mostró contenta y emocionada: “Una linda sorpresa. Estoy muy contenta de figurar entre grandes entrenadoras y llevar a Colo Colo a una instancia tan importante”.

Silveira también valoró el trabajo colectivo detrás del éxito: “Yo represento un grupo de personas. Represento a un gran equipo y me emociona, porque estar entre las candidatas es muy especial y también valora mi carrera”.

Además, la brasileña dedicó el logro a su staff técnico: “Estoy feliz y lo comparto con mi cuerpo técnico porque todos son parte de este momento igual”.

🌍 Lista completa de nominados al premio IFFHS