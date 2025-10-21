La Selección Chilena Femenina se prepara para su estreno en la Liga de Naciones de la Conmebol, y la gran novedad no es solo el torneo, sino el regreso de Christiane Endler. La arquera, que había sorprendido con su retiro tras los Panamericanos de Santiago 2023, vuelve a vestir La Roja gracias a un largo, pero efectivo trabajo del técnico Luis Mena.

En conferencia de prensa, Mena detalló cómo se gestionó el retorno de la figura histórica de la selección. “Ella necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos en Santiago, le dimos su espacio y la llamé personalmente. Aceptó con muchas ganas”, contó el entrenador.

🏆 Regreso de Christiane Endler: la estrategia de Mena

El DT profundizó en la relación de Tiane con la selección y cómo su sentido de pertenencia fue clave para la vuelta. “Hace mucho tiempo que había decidido volver a la competencia. Su vínculo con La Roja es increíble, eso la motivó a regresar. Nuestro mensaje siempre fue que las puertas estaban abiertas”, agregó Mena, destacando que todas las jugadoras saben que tienen opciones en el equipo.

Además, el técnico señaló que, pese a que algunas futbolistas importantes quedaron fuera de esta nómina, el seguimiento del plantel sigue siendo constante. “Esta competencia es distinta, vale realmente para sumar puntos y avanzar hacia el Mundial. Queremos clasificar, y Tiane también está convencida de eso”, afirmó.

⚽ Debut histórico y próximos desafíos

La Roja Femenina debutará en la Liga de Naciones el viernes 24 de octubre frente a Venezuela, y luego se medirá contra Bolivia el martes 28. Para Mena, este torneo tiene un valor único: “Es algo inédito, primera vez que se hace este torneo eliminatorio. El desafío lo tomamos de manera seria y con mucha emoción. Queremos que Chile esté presente en el Mundial”.