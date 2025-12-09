Tan pronto como terminó la temporada en Colo Colo quieren dejar atrás este paupérrimo 2025 y enfocarse en planificar de la mejor forma posible el siguiente año, uno en el que se proyecta una reestructuración profunda del plantel con inminentes salidas y a la vez posibles incorporaciones para reforzar algunos puestos urgentes.

Dentro de los refuerzos que pretenden tener en Colo Colo está en la línea ofensiva, donde puede haber más de un fichaje que mejore lo exhibido por nombres como Salomón Rodríguez o Marcos Bolados en la campaña recién finalizada, y durante este martes surgió la posibilidad que en Pedrero hagan el intento por repatriar a uno de sus canteranos que más prometió en el último tiempo.

🤨 Un formado en Colo Colo puede pegar la vuelta para recuperar confianza

Es muy probable que Salomón Rodríguez tenga una salida del club Popular de cara al 2026, seguramente en un préstamo, y que Bolados vea el fin de su larga etapa en Colo Colo, por lo que la búsqueda de un nuevo delantero sería imperiosa en el Monumental.

En este escenario, es que esta jornada desde Radio ADN aseguraron que Colo Colo ya inició las gestiones para concretar el regreso de su canterano Damián Pizarro, e incluso habrían contactado al círculo cercano del jugador para conocer su situación y la respuesta habría sido positiva, ya que el otrora seleccionado sub 20 estaría dispuesto a pegar la vuelta en calidad de cedido.

Hay que tener en cuenta que Udinese es el club dueño del pase de Pizarro, donde tiene contrato hasta junio de 2029 y actualmente se encuentra a préstamo en el Le Havre de Francia por toda la temporada 2025-26, aunque no ha tenido mucha mayor continuidad que en el fútbol italiano y por ello es que está abierto a aceptar la propuesta desde Macul.

Damián Pizarro está dispuesto a volver a Colo Colo/ © Le Havre

📊 Los números de Damián Pizarro esta temporada 2025-26 en Francia

Esta oportunidad de volver a Colo Colo podría venirle como un segundo aire a Damián Pizarro para poder revalorizarse y de paso relanzar su carrera aún con 20 años, considerando que este 2025 ha lamentado una escasa cantidad de minutos en la actual temporada con Le Havre.