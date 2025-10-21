La fase regular de la temporada 2025 de la MLS estadounidense llegó a su fin y lamentablemente el CF Montreal del arquero Thomas Gillier se quedó fuera de la postemporada. Sin embargo, a nivel individual el seleccionado chileno sacó cuentas alegres por el rápido impacto que tuvo en el elenco de Quebec y que lo llevó a adueñarse de la titularidad tan solo en sus primeros meses.

Fueron nueve partidos en total los que jugó Gillier desde su llega a Montreal y a un gran nivel, incluso atajando penales y ayudando en triunfos de su equipo, rendimiento que puede cambiar el panorama del formado en Universidad Católica con miras al futuro, incluso con la chance de dar un nuevo salto en su joven carrera.

🙌 En Montreal se resguardan ante una posible salida de Thomas Gillier

Tan buena ha sido la evaluación de Gillier en Montreal que desde el propio club tienen en cuenta que puede ser difícil que el guardameta nacional siga para el 2026, considerando además que se encuentra a préstamo desde el Bologna, club dueño de su pase.

Este panorama toma mayor fuerza por una movida del conjunto canadiense que es tema de análisis. Montreal renovó hasta 2027 a otro de sus arqueros, Sébastian Breza, algo que provoca especulaciones sobre una inminente marcha del canterano de la UC.

El sitio canadiansoccerdaily toma esta situación de la renovación de Breza como algo que “inmediatamente plantea dudas sobre el futuro de sus compañeros porteros Thomas Gillier y Jonathan Sirois”. El citado portal hace hincapié en la posibilidad que Gillier regrese a Bologna anticipadamente de su préstamo o pueda ir a un nuevo destino, ya sea en la misma MLS o hacia el viejo continente.

Gillier resaltó pese al pobre cierre de temporada de Montreal/ © Imago

📊 Los números de Gillier en Montreal este 2025