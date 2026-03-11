Iván Zamorano es un ídolo de Real Madrid: el chileno quedó marcado a fuego de los corazones de los hinchas merengues por su gran paso en el club en la década de los ’90, pero particularmente por su tremenda campaña 1994-95, en la que fue goleador y gran figura del equipo en su conquista de La Liga española.

Por esta razón el Santiago Bernabéu lo ovacionó este miércoles cuando Bam Bam asistió al partido del elenco madrileño contra Manchester City, el que ganaron los locales por 3-0 en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League.

La tremenda ovación que se llevó Iván Zamorano en el Real Madrid vs Manchester City

El tremendo reconocimiento se produjo en su llegada al estadio Santiago Bernabéu y después en su salida a la cancha, situación que sucedió porque Iván Zamorano fue uno de los comentaristas del partido de Real Madrid vs Manchester City en la cadena DAZN.

De hecho, en plena transmisión Zamorano comentó esta situación que vivió junto a Guti, otro de los ídolos del club: “Se agradece, sin lugar a dudas, el cariño y el afecto. Todos sabemos lo que significa jugar en esta club y cuando uno es leyenda se agradece muchísimo el cariño y el afecto“.

En otras de las imágenes que se compartieron, se ve al chileno cantando a todo pulmón el himno de Real Madrid y al mismo tiempo grabando a la hinchada con su celular.

¿Cuándo estuvo Iván Zamorano en Real Madrid y qué ganó?

Iván Zamorano llegó en 1992 a Real Madrid, proveniente de Sevilla. El chileno llegaba precedido de un gran nivel y con muchas expectativas para triunfar en el equipo más ganador de España y Europa.

En 1993 ganó dos títulos: la Copa del Rey y la Supercopa de España, con importante presencia en esa temporada, siendo en ese momento el jugador con más goles en su primera temporada en el club con 37 anotaciones (récord que recién fue pulverizado por Kylian Mbappé).

Para 1994 llegó el momento más complicdo, cuando Zamorano es notificado por el técnico Jorge Valdano de que no está en sus planes y que será considerado como el quinto delantero del equipo.

Zamorano decidió quedarse a pelearla y lo demostró desde el primer entrenamiento de pretemporada dándolo todo, lo que provocó que Valdano reconsiderara su decisión y se produjera la comentada conversación entre ambos, en la que el argentino le pregunta al chileno: “¿Tú siempre entrenas así, o solo cuando odias a tu entrenador?, a lo que Bam Bam contestó: “Siempre entreno así”.

@cristobalneiraz Iván Zamorano contó esta anécdota con Jorge Valdano, quien fue su entrenador en el Real Madrid y, en un principio, no quiso al chileno en el equipo. Bam Bam reveló detalle a detalle cómo se fue gestando su permanencia en un club donde terminó convirtiendo 101 goles, además de ser campeón y pichichi de La Liga #colocolo #zamorano #udechile #loscruzados ♬ sonido original – Cristobal Neira Zárate

El mismo Zamorano desclasificó el diálogo de Valdano con su asistente Ángel Cappa en la que le dice: “Parece que nos equivocamos. ¿Viste como entrena?”, a lo que Cappa contesta: “Te iba a decir lo mismo. Parece que nos vamos a tener que comer nuestras palabras”.

El resultado de todo eso: Iván Zamorano se quedó en el club y vivió una temporada de ensueño, en la que le marcó un triplete en el clásico a Barcelona, hizo el gol del título en 1995 contra Deportivo La Coruña y, además, fue el Pichichi de La Liga española con 28 anotaciones, quedando para siempre como ídolo del club.