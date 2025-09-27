Este sábado se dará el vamos al Mundial Sub 20 de Chile, donde 24 selecciones se darán cita en nuestro país en busca de la Copa del Mundo de la categoría.

Durante 23 días, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca serán las sedes del torneo, para el cual hay gran expectación y ya se han vendido miles de entradas. Sin embargo, en las últimas horas una denuncia sacudió a la organización respecto a los tickets.

😨 Hinchas denuncian cancelación de entradas a horas del Mundial Sub 20

En la noche de este viernes, a menos de 24 horas para el inicio del Mundial Sub 20, algunos hinchas acusaron que las entradas que adquirieron para la jornada inaugural en el Estadio Nacional fueron canceladas de manera unilateral.

A través de un correo electrónico, la empresa Ticketplus le informó a los fanáticos que esta decisión se tomó por disposición del Comité Organizador Local, que habilitó un espacio destinado a personas con movilidad reducida, lo que provocó la reasignación de algunos asientos previamente adquiridos.

Además, se detalló que no los aficionados no pueden ser reubicados debido al stock disponible, por lo que la única opción es devolver el dinero, algo que provocó el malestar de los afectados, quienes se manifestaron a través de las redes sociales.

Lo que no entiendo: Cómo y por qué gestionan los espacios para movilidad reducida el día anterior al evento??



Hoy ya están las entradas agotadas!



Mundial Sub 20 Chile@ANFPChile @ticketpluscl @SERNAC pic.twitter.com/fANmlXOMcM — Pauli 🐈‍⬛ (@paulafigab) September 27, 2025

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub 20 de Chile comienza este sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. La cita planetaria se disputará en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.