Los mejores jugadores jóvenes del planeta se darán cita en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en el Mundial Sub 20. El evento se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca reunirá a 24 selecciones que irán en busca del título.
Los países participantes se dividen en seis grupos, donde los mejores 16 clasificarán a los octavos de final de la competencia mundialista.
🗂️ Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile 2025
El grupo B del Mundial Sub 20 de Chile está compuesto por Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
- Corea del Sur
- Ucrania
- Paraguay
- Panamá
📅 Fixture del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile se disputará en Valparaíso y Santiago entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.
Jornada 1
- 27/09 – 17:00 Corea del Sur vs Ucrania (Valparaíso)
- 27/09 – 20:00 Paraguay vs Panamá (Valparaíso)
Jornada 2
- 30/09 – 17:00 Panamá vs Ucrania (Valparaíso)
- 30/09 – 20:00 Corea del Sur vs Paraguay (Valparaíso)
Jornada 3
- 03/10 – 17:00 Panamá vs Corea del Sur (Valparaíso)
- 03/10 – 17:00 Ucrania vs Paraguay (Santiago)
⚽ Resultados Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Corea del Sur vs Ucrania
- Paraguay vs Panamá
- Panamá vs Ucrania
- Corea del Sur vs Paraguay
- Panamá vs Corea del Sur
- Ucrania vs Paraguay
📊 Tabla Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025
|Posición
|País
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1º
|Corea del Sur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Ucrania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Panamá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0