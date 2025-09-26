Los mejores jugadores jóvenes del planeta se darán cita en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en el Mundial Sub 20. El evento se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca reunirá a 24 selecciones que irán en busca del título.

Los países participantes se dividen en seis grupos, donde los mejores 16 clasificarán a los octavos de final de la competencia mundialista.

🗂️ Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El grupo B del Mundial Sub 20 de Chile está compuesto por Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

  • Corea del Sur
  • Ucrania
  • Paraguay
  • Panamá

📅 Fixture del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile se disputará en Valparaíso y Santiago entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.

Jornada 1

  • 27/09 – 17:00 Corea del Sur vs Ucrania (Valparaíso)
  • 27/09 – 20:00 Paraguay vs Panamá (Valparaíso)

Jornada 2

  • 30/09 – 17:00 Panamá vs Ucrania (Valparaíso)
  • 30/09 – 20:00 Corea del Sur vs Paraguay (Valparaíso)

Jornada 3

  • 03/10 – 17:00 Panamá vs Corea del Sur (Valparaíso)
  • 03/10 – 17:00 Ucrania vs Paraguay (Santiago)

⚽ Resultados Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025

  • Corea del Sur vs Ucrania
  • Paraguay vs Panamá
  • Panamá vs Ucrania
  • Corea del Sur vs Paraguay
  • Panamá vs Corea del Sur
  • Ucrania vs Paraguay

📊 Tabla Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025

PosiciónPaísPJGEPGFGCDGPTS
Corea del Sur00000000
Ucrania00000000
Paraguay00000000
Panamá00000000