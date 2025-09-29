Con sólidos triunfos de los favoritos Italia y Argentina se abrió el Grupo D de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025.
Los tanos, fieles a su estilo de equipo copero, derrotaron Australia haciendo lo mínimo y reservando fuerzas para lo que resto del torneo.
Argentina, en cambio, quiso comerse a Cuba y sufrió un poco más de lo necesario. Aun así, los trasandinos se impusieron con comodidad, pese a haber jugado con 10 hombres más de la mitad del partido.
🗂️ Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025
El Grupo A del Mundial juvenil de la FIFA está conformado por Argentina, que se siente muy local en Valparaíso, junto a Italia, Australia y Cuba.
- Chile
- Nueva Zelanda
- Japón
- Egipto
📅 Fixture del Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Aquí te dejamos el fixture del Grupo D.
Jornada 1
- 28/09 a las 17:00 horas – Italia vs Australia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)
- 28/09 a las 20:00 horas – Cuba vs Argentina (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)
Jornada 2
- 01/10 a las 17:00 horas – Italia vs Cuba (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)
- 01/10 a las 20:00 horas – Argentina vs Australia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)
Jornada 3
- 04/10 a las 20:00 horas – Argentina vs Italia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)
- 04/10 a las 20:00 horas – Australia vs Cuba (Estadio Nacional, Santiago)
⚽ Resultados Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Italia 1-0 Australia
- Cuba 1-3 Argentina
- Italia vs Cuba
- Argentina vs Australia
- Argentina vs Italia
- Australia vs Cuba