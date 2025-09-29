Con sólidos triunfos de los favoritos Italia y Argentina se abrió el Grupo D de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025.

Los tanos, fieles a su estilo de equipo copero, derrotaron Australia haciendo lo mínimo y reservando fuerzas para lo que resto del torneo.

Argentina, en cambio, quiso comerse a Cuba y sufrió un poco más de lo necesario. Aun así, los trasandinos se impusieron con comodidad, pese a haber jugado con 10 hombres más de la mitad del partido.

Argentina jugó con 10 y goleó a Cuba / © Photosport

🗂️ Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El Grupo A del Mundial juvenil de la FIFA está conformado por Argentina, que se siente muy local en Valparaíso, junto a Italia, Australia y Cuba.

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

📅 Fixture del Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Aquí te dejamos el fixture del Grupo D.

Jornada 1

28/09 a las 17:00 horas – Italia vs Australia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

28/09 a las 20:00 horas – Cuba vs Argentina (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

Jornada 2

01/10 a las 17:00 horas – Italia vs Cuba (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

01/10 a las 20:00 horas – Argentina vs Australia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

Jornada 3

04/10 a las 20:00 horas – Argentina vs Italia (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

04/10 a las 20:00 horas – Australia vs Cuba (Estadio Nacional, Santiago)

⚽ Resultados Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

Italia 1-0 Australia

Cuba 1-3 Argentina

Italia vs Cuba

Argentina vs Australia

Argentina vs Italia

Australia vs Cuba

📊 Tabla Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025