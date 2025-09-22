Nueva Caledonia vivirá un momento histórico al disputar por primera vez la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA en Chile. El equipo dirigido por Pierre Wajoka se ganó el derecho tras una dramática clasificación en el torneo Sub 19 de Oceanía 2024 y llega con el sueño de dar la sorpresa en un grupo que comparte con potencias como: Francia, Estados Unidos y Sudáfrica.

Con varios futbolistas que participaron en el Mundial Sub 17 de Indonesia, Les Cagous buscarán aprovechar esa experiencia para competir en un escenario mayor y dejar huella en suelo chileno.

❓¿Cómo clasificó Nueva Caledonia al Mundial Sub-20 de Chile?

La clasificación de Nueva Caledonia fue de película. En la final del torneo Sub 19 de la OFC, caían 2-1 ante Islas Salomón cuando lograron empatar en los últimos minutos.

El partido se fue al alargue y, en el cierre, un dramático gol selló el triunfo por 3-2.

Ese resultado les permitió acceder por primera vez en su historia a un Mundial de la categoría, lo que fue celebrado en todo el archipiélago del Pacífico.

🌟 Nolhann Alebate, la gran figura del equipo

El delantero Nolhann Alebate es la gran esperanza. Capitán en el Mundial Sub 17 en el 2023, su talento lo llevó a fichar por el Sporting Club de Bastia en Francia.

Comparado en la isla con un joven Kylian Mbappé, Alebate espera que este torneo sea su vitrina para dar el salto definitivo al fútbol profesional europeo.

⚽ Jytrhim Upa, el líder silencioso del mediocampo

Otro jugador a seguir es Jytrhim Upa, mediocampista del AS Tiga Sport. Fue capitán tras la expulsión de Alebate en Indonesia 2023 y se consolidó como pieza clave en el plantel. En Chile asumirá nuevamente un rol de liderazgo, aportando orden y experiencia en el mediocampo.

👤 Pierre Wajoka, el histórico que dirige a la Sub-20

El entrenador Pierre Wajoka, de 46 años, es recordado como el autor del primer gol de Nueva Caledonia en una eliminatoria rumbo a un Mundial absoluto. Fue ante Tahití en 2008, en el camino a Sudáfrica 2010.

Hoy transmite esa experiencia a los jóvenes, compaginando su rol en el AS Magenta y en la selección absoluta, donde es asistente. En entrevista con el sitio FIFA.com, señaló que su método se basa en la “búsqueda constante de la excelencia” y en imponer altos estándares al grupo.

El seleccionado partiendo el viaje a Chile. Foto: Federación de Fútbol de Nueva Caledonia.

📊 El duro grupo que enfrentará Nueva Caledonia

En el Grupo E del Mundial Sub 20, Nueva Caledonia se medirá con:

🇿🇦 Sudáfrica (campeón africano)

🇺🇸 Estados Unidos (cuartofinalista en las últimas cuatro ediciones)

🇫🇷 Francia (subcampeón europeo)

Un desafío enorme, pero también una oportunidad única para que el equipo oceánico muestre su crecimiento.

📲 ¿Dónde seguir el Mundial Sub 20 Chile 2025?

