Recontra conocido es la legión de chilenos que se encuentran haciendo patria en el fútbol argentino, algunos con más reconocimiento y luces que otros como el caso del arquero Gabriel Arias, quien de igual manera se encuentra viviendo un presente bien opuesto a lo que era solo unos meses atrás.

Arias lleva ya algo más de 7 años defendiendo la camiseta de Racing, y aunque volvió este último sábado a tener minutos en el triunfo sobre Banfield, su papel en el elenco dirigido por Gustavo Costas cambió a fines de agosto pasado al perder la titularidad ante Facundo Cambeses, escenario que también trae un especial plan por su futuro en el club de Avellaneda.

😲 La llamativa oferta de Racing hacia Arias que puede definir su futuro

Si bien Arias fue relegado a un rol más secundario por Costas, en Racing valoran su liderazgo y experiencia que puede seguir otorgando al equipo tanto desde la banca como alternando en la titularidad cuando sea necesario, lo que provocó una particular movida desde el conjunto que se encuentra en semifinales de la Copa Libertadores.

De acuerdo a información del portal partidista Racing del Alma “Gabriel Arias ya tiene en su poder una oferta para retirarse en Racing. Es un vínculo por un año con una sensible baja de sueldo y sabiendo que arrancaría como suplente de Cambeses”.

Igualmente, el citado portal aclara que Arias no ha dado una respuesta a este nuevo ofrecimiento de la Academia, lo que abre espacio a especular sobre si podría buscar un nuevo rumbo a sus 38 años de edad, estando latente la posibilidad de tener un regreso al fútbol chileno, donde ya sabe de defender los colores de Unión La Calera en 2018.

En Racing pretenden extender la estadía del experimentado golero/ © Imago

💰 ¿Cuál es el sueldo de Gabriel Arias en Racing?

De acuerdo al sitio Salary Sports, el sueldo actual de Gabriel Arias en Racing es de 79 mil euros al mes, una cifra cercana a los 90 millones de pesos chilenos, cifra importante por la que un club chileno que requiera sus servicios debiese estar dispuesto a desembolsar, o al menos encontrar una rebaja que no se aleje tanto de ese monto.