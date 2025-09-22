El francés Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor jugador del mundo durante la última temporada en la ceremonia del Balón de Oro 2025 desarrollada en París por la revista France Football.

Dembélé se impuso a Lamine Yamal y Raphinha, sus máximos contendores en la lucha por el trofeo, convirtiéndose en el sucesor del español Rodri.

😍 El vínculo de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, con Chile

Ousmane Dembélé tiene 28 años. Cuando tenía 20, fue traspasado desde Borussia Dortmund a FC Barcelona en 2017, a cambio de 180 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia.

Un año después empezó su vínculo con Chile, ya que compartió camarín con el chileno Arturo Vidal, quien en 2018 recaló en el elenco blaugrana.

Vidal y Dembélé ganaron juntos un trofeo de La Liga española y una Copa del Rey.

❓ ¿Quién es Ousmane Dembélé, el ganador del Balón de Oro?

Ousmane Dembélé nació el 15 de mayo de 1997 en Veron, Eure (Francia). Dio sus primeros pasos en el fútbol en Madeleine Evereux a partir de los 7 años. A los 13 llegó a Stade Rennais, donde debutó profesionalmente en 2015.

Su talento llevó al Borussia Dortmund a fijarse en él, escuadra en la que jugó dos años (entre 2016 y 2018) antes de ser traspasado a FC Barcelona, elenco en el que no pudo brillar en los 6 años en los que estuvo, ya que las lesiones lo marcaron.

En 2023 cambió de aires y se fue a Paris Saint-Germain, elenco en el que vivió un renacer y ha jugado las mejores temporadas de su carrera, ganado en este 2025 su primera Champions League, siendo protagonista y clave.

