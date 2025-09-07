En Colo Colo, sobre todo los hinchas, suelen recordar con bastante cariño al argentino Pablo Solari, quien tuviese un destacado paso por el club años atrás e incluso fuese héroe de los albos en aquel partido por la promoción ante U. de Concepción en 2021.

Ahora, este último fin de semana el propio Solari recordó a Colo Colo en una conversación con el canal de Kick de “Cocoliso”, donde dio a entender que quiere volver a vestir la camiseta del Cacique e incluso le puso todas las fichas al jugador que está listo para dar el salto desde Macul al fútbol europeo.

👀 Solari no duda en el jugador de Colo Colo que debe jugar en Europa

Consultado primero por si desea volver a Colo Colo en un futuro, el actual jugador de Spartak de Moscú manifestó que: “Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda mucho cariño“.

Del mismo modo, el Pibe apuntó precisamente al crack del Cacique que puede seguir sus pasos y dar el salto al viejo continente. “Lucas Cepeda es muy bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo juega. Jugamos en una posición parecida. Saca mucha diferencia”.

“Yo creo que él puede dar el salto a Europa tranquilamente, en el Superclásico la rompió“, apuntó Solari.

Lucas Cepeda se ganó todos los elogios de Solari/ © Photosport

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Lucas Cepeda?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Lucas Cepeda ronda los 4 millones de dólares.

Sin embargo, en Blanco y Negro ya han señalado que por Cepeda y una posible venta a Europa esperan una oferta no menor a los 7 millones de la moneda norteamericana.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Lucas Cepeda y Colo Colo?

Puedes leer más sobre Lucas Cepeda y Colo Colo junto a Al Aire Libre.