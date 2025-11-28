La mañana de este viernes inició con un golpe duro para el fútbol chileno. Nelson Acosta, uno de los técnicos más emblemáticos de La Roja, fue ingresado de urgencia a la Clínica Isamédica de Rancagua, generando inquietud inmediata entre hinchas, exjugadores y dirigentes que conocen el peso de su nombre en nuestra historia.

Según informó T13, desde el recinto médico indicaron que el extécnico será trasladado a la Unidad de Paciente Crítico y permanece estable, aunque bajo un cuadro complejo que mantiene a su familia y círculo cercano muy atentos.

🟥 Preocupación por Nelson Acosta: su estado mantiene alerta al fútbol chileno

La noticia remeció aún más porque hace solo unos días su estado de salud ya había sido mencionado por dos voces claves: su hijo Damián Acosta y Héctor Pinto, su histórico ayudante en la campaña olímpica de Sídney 2000. Ambos habían reconocido que el técnico enfrentaba un momento en que se encontraba “delicadito de salud”, adelantando un panorama que hoy se confirma con su ingreso a urgencias.

Acosta, de 81 años, fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, enfermedad que lo ha mantenido alejado de la actividad pública, pero no del cariño de la gente no se ha apagado. Su figura sigue siendo parte vital del imaginario futbolero chileno, especialmente para quienes vivieron el proceso rumbo al Mundial de Francia 1998.

Nelson Acosta al mando de la Selección Chilena en 2007 / ©Marcelo Hernández/ Photosport.

⚽ Un legado que marcó generaciones en Chile

Más allá de La Roja, Acosta dejó una huella imborrable en el fútbol nacional. Con Cobreloa consiguió dos títulos de Primera División, construyendo uno de los equipos más competitivos de la década del 2000. Más tarde llevó a Everton a su última estrella en el Apertura 2008 y también celebró como bicampeón de Copa Chile con Unión Española en los años 90.

Su legado trasciende resultados. Para muchos hinchas, Acosta representó la mezcla perfecta entre carácter, disciplina y sentido de pertenencia. Por eso su estado actual duele más: es parte de la memoria afectiva de varias generaciones que crecieron viendo a sus equipos pelear arriba. Todo el fútbol se une para desear una pronta recuperación al querido Pelado Acosta.