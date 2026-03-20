El fútbol chileno despertó con un fuerte impacto este viernes 20 de marzo. Mauro González, volante argentino de 29 años y pieza clave en el esquema de Rangers de Talca, protagonizó un grave accidente vehicular durante la madrugada en la capital maulina. El siniestro, ocurrido a pocas horas del duelo ante Recoleta por la 5º fecha de la Primera B, activó un masivo operativo de emergencia tras la colisión del deportista contra el mobiliario público en la zona norte de la ciudad.

¿Qué le pasó a Mauro González, jugador de Rangers?

El mediocampista Mauro González sufrió un accidente de tránsito de alta energía la noche del jueves en la intersección de Avenida Lircay con 13 Norte, en Talca. Su auto impactó violentamente contra una barrera de contención de la vía. Según informó Rangers de Talca a través de un comunicado oficial, el jugador se encuentra “fuera de riesgo vital” y permanece en proceso de recuperación bajo “supervisión médica” en un centro asistencial, quedando descartado para la fecha 5 de la Primera B.

¿Cuál es el parte médico oficial de Rangers tras el accidente de Mauro González?

Luego del operativo desplegado en la zona norte de Talca, el club piducano entregó tranquilidad a su hinchada mediante un reporte oficial. El informe médico detalla que, pese a la espectacularidad del impacto, las consecuencias no fueron fatales: “Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica”, señalaron desde la institución. El club enfatizó que el foco está puesto en la salud del mediocampista de 29 años y en brindarle todo el apoyo necesario tras el suceso ocurrido bajo “complejas condiciones meteorológicas”.

¿Jugará Mauro González este sábado ante Deportes Recoleta?

Debido a las lesiones sufridas y al proceso de observación médica requerido, el volante queda totalmente descartado para el duelo de este sábado 21 de marzo ante Deportes Recoleta. El técnico Jaime “Pillo” Vera deberá rearmar el mediocampo del equipo maulino de emergencia, mientras desde la dirigencia solicitaron “respeto por el proceso médico y personal del involucrado”, agradeciendo la profunda preocupación de la comunidad por el estado del jugador.

En resumen

El hecho: Mauro González chocó contra una barrera en Talca durante la noche del jueves.

Mauro González chocó contra una barrera en Talca durante la noche del jueves. Estado: Fuera de riesgo vital y estable bajo estricta supervisión médica.

Fuera de riesgo vital y estable bajo estricta supervisión médica. Contexto: El accidente ocurrió en la intersección de Av. Lircay con 13 Norte bajo lluvia.

El accidente ocurrió en la intersección de Av. Lircay con 13 Norte bajo lluvia. Baja confirmada: El jugador no estará presente en la fecha 5 de la Primera B.

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