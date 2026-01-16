El mercado de pases de la Primera B sigue muy encendido: este viernes se anunció el fichaje de un futbolista que supo ser campeón con Colo Colo, además de jugar y anotar un gol con la Selección Chilena.

Es uno de los grandes nombres para esta temporada en el Ascenso, ya que además tiene varios pasos por Europa: se trata realmente de un refuerzo de lujo para este 2026.

🤩 El tremendo refuerzo en la Primera B, con títulos en Colo Colo y partidos en La Roja

Se trata de Juan Delgado, quien fue anunciado como flamante refuerzo de Deportes Santa Cruz. el extremo y lateral llega con la ilusión de ayudar al elenco colchagüino a ascender a Primera División por primera vez en su historia.

Delgado salió campeón con Colo Colo en las temporadas 2014 y 2015, bajo las órdenes técnicas de Héctor Tapia (director técnico que lo hizo debutar en el profesionalismo) y José Luis Sierra.

Además, actuó en Gimnastic de España, CD Tondela de Portugal, Necaxa de México, Pacos de Ferreira, otra vez en tierras portuguesas, Sheffield Wednesday de Inglaterra y Everton.

En La Roja disputó 15 partidos, anotando un gol en 2014 en un partido amistoso oficial contra Haití. El futbolista vio acción en varios partidos de la era de Eduardo Berizzo como lateral derecho.

📋 Otros refuerzos de Deportes Santa Cruz

Junto con Juan Delgado, Deportes Santa Cruz oficializó varios nombres: Braian Camisassa (Sportivo Belgrano, ARG), Felipe Alvarado (Recoleta), David Tati (Deportes Linares), Gino Alucema (Magallanes), Felipe Orellana (Provincial Osorno), Diego Acevedo (Cobreloa), Nicolás Barrios (Curicó Unido), Hugo Herrera (San Felipe), Esteban Flores (Melipilla), Mathias Pinto (Rangers), Diego Arias (Santiago Morning), Santiago Mederos (Tacuary, PAR), Nadir Zeineddin (Deportivo Merlo, ARG).

De la mano de John Armijo buscan meterse, al menos, en la Liguilla de Ascenso que les permita pelear hasta final de año con un lugar en la categoría de honor del fútbol chileno.

📲 Las noticias de la Primera B las puedes encontrar al seguir nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.