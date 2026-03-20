Rangers de Talca y Deportes Recoleta se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca por la quinta fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido por TNT Sports y a través de streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Rangers vs Recoleta?

El partido entre Rangers y Recoleta será transmitido en TNT Sports y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Recoleta?

Rangers vs Recoleta juegan este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.

🗓 Fecha: Sábado 21 de marzo

🕣 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales, Talca

Árbitros del partido entre Rangers vs Recoleta

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Yomara Salazar

Cuarto árbitro: Juan Ibarra

¿Cómo llegan Rangers y Recoleta?

Rangers llega a este compromiso en una profunda crisis, puesto que en el último partido cayeron por la cuenta mínima ante su clásico rival, Curicó Unido, resultado que terminó con la salida del entrenador Erwin Durán y el equipo en el último lugar de la Primera B.

Por su parte, Recoleta viene de vencer por 2-0 a Unión San Felipe en condición de local. Con este triunfo se quedó en el tercer puesto de la tabla de posiciones como 9 unidades.

Probable formación de Rangers vs Recoleta

José Luis Retamales; Darío Silva, Sebastián Acuña, Claudio Servetti; Mauro González, Javier Araya, Alonso Rodríguez, Gary Moya; Ignacio Ibáñez, Sebastián Ribas y Damián González.

Probable formación de Recoleta vs Rangers

Álvaro Salazar; Carlos González, Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Branco Provoste, Felipe Báez, Gonzalo Álvarez, Nicolás Carvajal; Pedro Sánchez y Germán Estigarribia.

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