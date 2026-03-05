Víctor Dávila vivió una noche triste en México. El delantero chileno fue desde la partida en la agónica derrota del América a manos de Juárez, sin embargo, abandonó el campo antes del término de la primera mitad producto de una grave lesión.

En el minuto 36 del primer tiempo, el atacante nacional intentó controlar un balón en el área, pero pisó mal y cayó rápidamente al piso con evidentes muestras de dolor. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que se produjo la acción.

Finalmente Dávila fue reemplazado por Patricio Salas y posteriormente trasladado a un hospital, donde fue sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Dávila intentó controlar un balón dentro del área, pero pisó mal y parece que sufrió una dura lesión.pic.twitter.com/Fuft5reEGI — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 5, 2026

Víctor Dávila estará varios meses fuera de las canchas

Por el momento no hay certeza sobre cuál es la lesión que sufrió Víctor Dávila, aunque todo indica que se trataría de una rotura de ligamento cruzado. En ese contexto, fue el periodista mexicano Alex Orvañanos quien reveló cuánto tiempo estará alejado de las canchas.

Según la información del comunicador, el delantero chileno será baja en el elenco de las Águilas por al menos 8 meses, por lo que se perderá parte importante de la temporada.

Dávila debería pasar por el quirófano para luego comenzar con rehabilitación y así poder reintegrarse a los campos de juegos en el plazo que lo estipule el cuerpo médico del club.

Víctor Dávila estuvo cerca de Colo Colo

La lamentable lesión que sufrió Víctor Dávila llegó a solo semanas de que estuviera en la órbita de Colo Colo. El ariete fue pretendido por los albos en el pasado mercado de pases, pero finalmente optó por quedarse a luchar un puesto en América.

Hace algunos días fue el propio atacante quien se refirió al tema y aclaró su frustrado arribo al Cacique. “Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, dijo el jugador en conversación con el sitio Récord.

