4.5 rating Melbet App 100% hasta 371.000 CLP +50 giros gratis Licencia de Curazao

Notificaciones de cuotas en tiempo real

Cash Out parcial desde la app

Depósitos rápidos vía WebPay/Redcompra Terms & Conditions 18+. Primer depósito de 10.600CLP. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. DESCARGAR APP GRATIS

La Melbet app está disponible en Chile para Android e iOS (APK desde el sitio oficial). Es una aplicación nativa con acceso completo al casino, apuestas deportivas, streaming en vivo, gestión de pagos y activación de promociones desde el celular.

Con el código promocional de Melbet, puedes activar el bono de bienvenida directamente desde la app.

¿Qué es la app Melbet?

Melbet es una casa de apuestas con presencia en Chile desde 2019. Opera bajo la licencia N.°8048/JAZ2020-060 del gobierno de Curazao, lo que le permite ofrecer sus servicios de forma legal a nivel internacional, aunque no cuenta con licencia local de la SCJ bajo la Ley 19.995, que regula casinos físicos en Chile. El proyecto de ley sobre apuestas online (N.° 14.838) aún se encuentra en discusión. Puedes conocer las opiniones sobre Melbet en Chile.

La app está disponible para Android e iOS en la página principal del sitio, para Argentina, México, Chile, Perú; sin licencia local en Colombia y España.

Melbet móvil ofrece exactamente las mismas funciones que la versión de escritorio: más de 40 deportes, casino con tragamonedas y mesas en vivo, depósitos y retiros en pesos chilenos con métodos locales, bono de bienvenida y promociones para jugadores ya registrados. Todo desde la misma cuenta y aplicación.

Estos son los requisitos técnicos que necesitas, según el dispositivo que uses:

Requisito de sistema Android iOS Versión Última versión disponible Melbet-71 / 17202 Última versión disponible Sistema operativo 5.0 o superior 15.0 o superior Espacio disponible 76 MB 258.1 MB RAM mínima 1 GB 2 GB Disponibilidad Sitio oficial de Melbet Sitio oficial de Melbet

Descargar Melbet app en Android (APK)

La app de Melbet para Android está disponible en la página principal del sitio. Estos son los pasos que nosotros seguimos para instalarla correctamente:

Ingresa al sitio oficial de Melbet desde el navegador de tu celular. Haz clic en el botón de descarga para Android. Descarga el archivo APK (76 MB aproximadamente). Antes de ejecutarlo, en tu celular ve a los Ajustes > Seguridad > Instalación de apps desconocidas y habilita el permiso para descargar archivos de fuentes desconocidas. Sigue los pasos de instalación del archivo.

Después de esto, encontrarás el acceso directo de Melbet en el escritorio de tu teléfono. Puedes registrarte con un código promocional Melbet o simplemente iniciar sesión si ya tienes una cuenta.

Error frecuente: Si te aparece algún mensaje de error, generalmente el problema es que no tienes activada la instalación desde fuentes desconocidas. Actívala, esto es seguro y solo se trata de una cuestión de permisos.

Melbet Android es compatible con Android 5.0 o superior, lo que permite que funcione para la gran mayoría de los usados actualmente en Chile.

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Descargar Melbet app en iOS

Melbet iOS está disponible directamente en la App Store. El proceso es el mismo que para cualquier otra aplicación:

Abre el navegador y accede al sitio oficial de Melbet. Haz clic en el botón para descargar la App o escanea el código QR. Descarga e instala la aplicación.

Ya está todo listo para que te registres o inicies sesión para continuar jugando si ya tienes una cuenta.

La app es compatible con iOS 15.0 o superior, requiere de aproximadamente 258 MB de espacio y funciona correctamente en iPhone y iPad.

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Características principales de la app Melbet

Estas son las principales funciones que encontrarás en la app de Melbet, por estos puntos la consideramos una de las mejores apps de apuestas en Chile según nuestro ranking.

Apuestas deportivas y streaming en vivo

La app da acceso a más de 250 eventos simultáneos para apostar en directo, con transmisión en vivo de eventos seleccionados en más de 40 deportes que ofrece Melbet, incluyendo fútbol, tenis, básquetbol, billar, hockey sobre hielo y los eSports. La sección de apuestas en vivo incluye, marcadores instantáneos, estadísticas y actualización de cuotas en tiempo real sin necesidad de refrescar la pantalla.

Multi-live y cash out

Puedes seguir varios eventos en vivo a la vez, desde la misma pantalla. La función de cash out te da la posibilidad de cerrar una apuesta antes de que finalice el evento, ya sea para asegurar algo de ganancias o para reducir las pérdidas en caso de que el resultado del partido no vaya como lo pronosticaste.

Notificaciones push

Al igual que Betano y 1xBet, la app de Melbet ofrece notificaciones personalizadas para eventos como goles, cambios de cuota y resultados de las apuestas. Esto te permite estar al tanto de la información clave de tus apuestas sin siquiera estar con la aplicación abierta.

Casino

El catálogo de casino es similar a otros sitios como Coolbet, que ofrecen una sección muy extensa, con más de 6.000 títulos organizados de manera clara y sencilla, que permite filtrar la búsqueda.

Pagos

Para probar las tragamonedas, hicimos un depósito con Redcompra, demoró aproximadamente 2 minutos en acreditarse, pero puedes utilizar otros métodos locales como Webpay, MACH y transferencias bancarias, o billeteras como Neteller, Skrill, tarjeta Visa, Mastercard o más de 40 criptomonedas.

Ventajas y desventajas

Usando la Melbet app, detectamos algunas ventajas de la app, mientras que algunos factores no nos resultaron tan prácticos.

Pros Contras • Disponible para Android e iOS

• Todas las funciones están disponibles

• Transmisión en vivo de eventos de +40 deportes

• Personalizamos las notificaciones push • Hay que habilitar la instalación de fuentes desconocidas desde los ajustes del teléfono

• No pudimos escanear el código QR

• Notamos cierta demora inicial al cargar slots con gráficos pesados como Book of Dead

App Melbet vs. versión web móvil

Melbet tiene una versión móvil accesible desde cualquier navegador, sin necesidad de descargar la app. Si vas a jugar de manera ocasional o no quieres ocupar espacio en la memoria de tu teléfono, puedes jugar de manera muy similar, aunque con algunas diferencias frente a la app nativa:

Características App nativa Melbet móvil Notificaciones Personalizables Sin notificaciones Acceso a la cuenta Con huella Con contraseña guardada Descarga 76 MB Android – 258.1 MB iOS No Cash out en vivo Parcial Completo

Preguntas frecuentes- app Melbet

¿Es gratis descargar la app Melbet?

Sí, la descarga es completamente gratuita. En Android se obtiene como archivo APK desde el sitio oficial de Melbet, no desde Google Play (las apps de apuestas con dinero real están restringidas en la Play Store chilena). En iOS se descarga desde la App Store sin costo. Tampoco hay cargo por la instalación, el registro ni la creación de cuenta.

¿Es segura la app Melbet?

Melbet opera bajo la licencia N.° 8048/JAZ2020-060 emitida por el gobierno de Curazao y aplica cifrado SSL de 128 bits para proteger datos personales y transacciones. La app no cuenta con licencia local de la SCJ porque la regulación chilena de apuestas online (Boletín 14.838-03) aún se encuentra en discusión legislativa, por lo que opera como operador offshore en el país.

¿Funciona la app en tablets?

Sí. La aplicación está optimizada para Android e iOS y funciona en tablets que cumplan los requisitos mínimos: Android 5.0 o superior con 1 GB de RAM, o iOS 15.0 o superior con 2 GB de RAM. La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de pantalla en iPad y tablets Android.

¿Puedo activar el bono de bienvenida desde la app?

Sí. El bono de bienvenida de Melbet se activa al registrarse desde la app móvil con el código promocional correspondiente y realizar un primer depósito desde 5.000 CLP. La activación funciona igual que en la versión de escritorio y el saldo bonificado se acredita automáticamente al confirmar el depósito.

¿Cómo actualizar la app Melbet a la última versión?

En Android, la app no se actualiza automáticamente al ser un APK externo. Hay que volver al sitio oficial de Melbet, descargar la versión más reciente del archivo e instalarla sobre la versión anterior (no se pierde la cuenta ni los datos guardados). En iOS, las actualizaciones llegan automáticamente desde la App Store cuando hay una nueva versión disponible.

¿Qué hacer si la app Melbet no abre o se cierra sola?

Las causas más frecuentes son: versión desactualizada del sistema operativo, espacio insuficiente en el dispositivo o caché acumulado. Como primer paso, conviene cerrar la app por completo y volver a abrirla. Si persiste, se puede borrar el caché desde Ajustes > Aplicaciones > Melbet > Almacenamiento (Android) o reinstalar la app descargándola nuevamente desde el sitio oficial. La cuenta y el saldo no se ven afectados al reinstalar.

¿Se pueden hacer retiros desde la app Melbet?

Sí. La app permite gestionar retiros con los mismos métodos disponibles en la versión web: WebPay, transferencia bancaria, Mach, Skrill, Neteller y criptomonedas. Los tiempos de procesamiento dependen del método elegido y de la verificación previa de la cuenta (KYC). Conviene tener la documentación de identidad cargada antes del primer retiro para evitar demoras.

¿La app consume muchos datos móviles?

El uso normal de la app (navegación, apuestas pre-partido, gestión de cuenta) consume datos similares a cualquier aplicación de uso intensivo. El streaming en vivo de eventos deportivos sí consume un volumen considerable: aproximadamente 200-400 MB por hora en calidad estándar. Para sesiones largas de streaming conviene conectarse vía Wi-Fi.

Este contenido tiene fines informativos. Las promociones y condiciones pueden cambiar en cualquier momento; verifica siempre los términos y condiciones del operador antes de activar cualquier bono.

El juego está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años. Si crees que el juego está afectando tu bienestar o el de alguien cercano, busca ayuda en SENDA o llama al 1412(línea de ayuda gratuita en Chile).