Bono de bienvenida Casino Paquete de bienvenida de hasta 100.000CLP + 120 giros gratis LIBREPLUS Bono de bienvenida Apuestas deportivas 100% del primer depósito hasta 90.000CLP LIBREPLUS



Registrándote como nuevo cliente con el 20bet código promocional LIBREPLUS, obtendrás un bono de bienvenida que duplica tu primer depósito en la plataforma, hasta 90.000 CLP para apuestas deportivas, o hasta 100.000 CLP más 120 giros gratis para el casino online.

¿Qué ofrece el código de 20bet en Chile?

Registrándote en 20bet Chile con el código promocional 20bet LIBREPLUS, tienes derecho a un bono de bienvenida. Puedes aprovechar esta oferta para apostar en una amplia selección deportiva y eventos de relevancia mundial. Si eliges jugar en la sección de casino, entonces podrás optar por el bono específico para esta sección que, entre otras ventajas, te ofrece tiradas gratuitas.

Luego, podrás utilizar todas las demás promociones vigentes, como bonos de recarga, giros gratis los miércoles, torneos, programas VIP y muchas más ofertas.

Bono de bienvenida 20bet: duplica tu primer depósito de apuesta

Registrándote por primera vez en la plataforma como nuevo cliente y utilizando el código promocional 20bet, puedes elegir entre dos bonos de bienvenida.

Si eliges el bono para apuestas deportivas, duplicas el monto de tu primer depósito hasta un máximo de 90.000 CLP. Todo depósito que se realice por encima de ese importe contará con ese tope de beneficio.

Si prefieres los juegos de casino, puedes optar por la bonificación para jugar en esa sección, que duplica tu primer depósito hasta 100.000 CLP, además de 120 giros gratis para la tragamonedas Elvis Frog in Vegas.

Otras promociones con el Código de 20bet

Los jugadores que ya son usuarios de la plataforma de 20bet también encuentran opciones muy atractivas para aumentar el saldo de la cuenta para jugar.

Bono por segundo depósito

Si elegiste el bono de bienvenida del casino, tu segundo depósito también tiene una bonificación del 50%, además de otros 50 giros gratis.

Viernes de recarga

Realiza una recarga de saldo los días viernes de al menos 9.000 CLP y obtén una bonificación del 50%, hasta 90.000 CLP para jugar en el casino y 50 giros gratis para Wolf Gold.

Bono secreto

Realiza un depósito el día jueves y descubre el premio secreto. Puedes obtener una bonificación sobre tu depósito, giros gratis o premios en efectivo.

Prize drops

Una apuesta mínima de 500 CLP te da derecho a una gran caída de premios. Juega para ganar una parte de los 100.000.000 CLP.

Bono secreto

Hay un día en la semana donde se revela un bono secreto. Realiza un depósito de al menos 35.000 CLP los jueves y descubre el premio. Hay giros gratis, bonificaciones por depósito y premios en efectivo.

Cash Out

Si tus apuestas no van como esperabas, 20bet te ofrece la función de cash out. Esta herramienta te permite cerrar la apuesta de manera anticipada y cortar las pérdidas o retirarte con menores ganancias.

Aumenta tus cuotas

En apuestas combinadas de al menos 3 eventos, cuantas más selecciones incluyas en tu ticket, mayor será el aumento de cuota. Puedes incrementar hasta el 100% tus ganancias.

Programa VIP de apuestas deportivas

Obtén Compints al apostar en eventos deportivos, sube cada mes a través de los 6 niveles disponibles y canjea tus puntos por apuestas gratis de hasta 4.650.000 CLP.

Pronóstico Semanal

Si haz apostado 50.000 CLP o más en la última semana y haz acertado, gana hasta 10.000.000 por acertar 15 resultados.

Todo lo que tienes que saber de este código

Para ser elegible y poder acceder al bono de bienvenida con el 20bet código promocional, se deben cumplir los términos y condiciones que 20bet Chile exige.

Código promocional LIBREPLUS

Bono de Bienvenida Deportes 100% del primer depósito hasta 90.000 CLP Bono de Bienvenida Casino 100% del primer depósito hasta 100.000 CLP + 120 giros gratis en Elvis Frog in Vegas Periodo de validez Bono para apuesta en deportes: 7 días

Bono para juegos de casino: 30 días Depósito mínimo Deportes 1.000 CLP

Casino 9.000 CLP Rollover Apuestas deportivas 5x Casino 40x Términos y requisitos

del 20bet código promocional Solo mayores de 18 años pueden registrarse

Bono exclusivo para residentes chilenos

Solo nuevos clientes que no hayan obtenido bonos de bienvenida anteriormente en 20bet

Se otorga un solo bono por persona, familia, domicilio dirección IP y método de pago

La manera más simple de utilizar el Código 20Bet

Registrarse utilizando el código promocional 20bet es realmente sencillo. A continuación, te presentamos la manera más simple de hacerlo, paso a paso:

Ingresa al sitio oficial de 20bet. Presiona el botón de registro ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. Coloca tu número de teléfono, correo electrónico y crea tu contraseña. Presiona la opción “Tengo un código promocional” e introduce allí el código BETMAX. Confirma la operación de registro.

Este procedimiento lo puedes realizar ingresando desde la 20bet App o desde la versión de escritorio de la plataforma; los pasos son exactamente los mismos.

Consejos para maximizar los beneficios del código

Asegúrate de colocar el 20bet código promocional correctamente en la casilla correspondiente al momento del registro.

correctamente en la casilla correspondiente al momento del registro. Lee detenidamente los términos y condiciones de los bonos para comprender correctamente su funcionamiento y obtener todas las ventajas de la promoción.

Elige cuidadosamente el monto de tu primer depósito, ya que, de este depende la bonificación que recibirás. Asegúrate de poder cumplir con el rollover.

Apuesta estratégicamente en los deportes o juegos que te sean más familiares y que contribuyan en mayor porcentaje al requisito de apuesta.

Próximos eventos para usar el código promocional 20bet

Cada uno de los deportes que este operador ofrece en su sitio online para que los jugadores apuesten incluye los mejores eventos, tanto de cada país como a nivel mundial.

La diversión en ese sentido se da por partida doble, ya sea al participar en los eventos reconocidos en todo el mundo o en la emoción de descubrir nuevas disciplinas, deportistas y torneos. Exploremos algunos de los próximos eventos donde puedes apostar.

Fútbol

En los próximos días se juega el último partido por la clasificación al Mundial 2026 para los equipos de la zona CONMEBOL, mientras que en Europa continúan las clasificaciones, ya que hay más equipos disputándose un lugar en el próximo mundial. En el fútbol chileno, una nueva fecha de la Primera B nos regala diversos partidos entre los equipos que luchan por su ascenso en los próximos meses.

Pero no se trata solo de fútbol. Hay una impresionante cantidad de eventos de primer nivel en el mundo del deporte. Explora las opciones en la sección deportiva y descubre las herramientas para potenciar tus pronósticos y la emoción de apostar en vivo mientras miras el partido. Veamos algunas de las posibilidades para apostar en los próximos días:

Torneo Fecha Equipos 1 X 2 Primera División 07/09 Cobresal vs. Palestino 2.62 3.34 2.48 Primera B 06/09 Rangers vs. Universidad de Concepción 2.28 3.07 2.96 Primera B 07/09 Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning 1.95 3.22 3.56 Primera B 07/09 Deporte Concepción vs. Cobreloa 2.31 3.14 3.85 Primera B 08/09 Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica 2.50 3.02 2.63

*Cuotas verificadas en 20Bet Chile el 05/09/2025

Torneo Fecha Equipos 1 X 2 Clasificación CONMEBOL 09/09 Chile vs. Uruguay 3.15 3.20 2.27 Clasificación CONMEBOL 09/09 Bolivia vs. Brasil 3.15 3.55 2.12 Clasificación CONMEBOL 09/09 Venezuela vs. Colombia 2.44 3.10 2.95

*Cuotas verificadas en 20Bet Chile el 05/09/2025

Torneo Fecha Equipos 1 X 2 Clasificación Europa 06/09 Austria vs, Chipre 1.09 11 30.00 Clasificación Europa 07/09 Lituania vs. Países Bajos 35.00 10.00 1.1 Clasificación Europa 08/09 Israel vs. Italia 8.00 4.80 1.42

Puedes aprovechar el BetBuilder en todos los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

Cuotas verificadas en 20Bet Chile el 05/09/2025

Aprovecha la herramienta de Bet Builder para crear tu apuesta. Además, están disponibles las estadísticas que te permiten conocer el historial de los encuentros previos entre las dos selecciones de cada país.

Consejo del experto para esta semana

En estos días ha comenzado una nueva temporada de La Liga española, una de las más importantes del continente europeo. Te proponemos apostar a largo plazo por el que crees que será el campeón de la edición 2025-2026. Además, tienes la oportunidad de explorar y otros mercados. Estas son algunas de las opciones, con sus correspondientes cuotas, propuestas por 20bet:

Apuesta 🎯 Mercado 🟢 Cuota FC Barcelona Ganador 1.9 Real Madrid Ganador 2.01 Atlético Madrid Ganador 11.05 Mbappe Top Goleador 1.72 Lewandowski Top Goleador 2.5 Athletic Bilbao Top 4 2.39 Real Betis Top4 4.07

🛠️ Haz tus análisis de acuerdo con tu perfil y aprovecha herramientas como el Bet Builder para crear tu apuesta combinada.

Testimonios y Experiencias de Usuarios

Algunos usuarios que ya han utilizado el código promocional 20bet han compartido sus opiniones y experiencias. Esto resulta muy útil si estás evaluando dónde comenzar tus apuestas.

He jugado unos días en esta plataforma y cuando quise hacer un retiro me lo cancelaron porque faltaba la verificación. Envié los documentos y un día después recibí la transferencia bancaria.

Todo fue muy riguroso, pero pagaron. Sí demora, pero tienes que leer sus términos y condiciones para entender cómo todo funciona. Nada que decir.

Está bien este casino, pero demasiada documentación que resulta incómoda para nuevos usuarios.

Comparar el código promocional 20bet

Para poder comprender los reales beneficios del 20bet código promocional, hemos comparado las ventajas de esta bonificación con otras casas de apuestas online. El objetivo es que tú como jugador cuentes con diferentes opiniones antes de comenzar tus apuestas.

Operador Tipo de Bono de Bienvenida Valor del bono Código de promociones 20bet Deportes

Casino 100% del primer depósito hasta 90.000 CLP

100% del primer depósito hasta 100.000 CLP LIBREPLUS

Betano Deportes

Casino 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP BETACL Bet365 Deportes

Casino 100% del primer depósito hasta 30 USD FCL365

Otros beneficios del código promocional 20bet

20bet no solo da una oferta promocional con diversos beneficios a los usuarios, sino que también les ofrece un diseño del sitio muy atractivo, de gran calidad, permitiendo navegar de manera muy simple a través de las secciones deportivas, de casino y promociones.

Después de utilizar el bono para clientes nuevos, en cualquier momento se pueden aprovechar las ofertas especiales del operador. Las casas de apuestas online como 20bet suelen ofrecer bonificaciones adicionales para depósitos futuros, lo que permite a los usuarios seguir disfrutando de sus apuestas sin tener que hacer depósitos grandes.

Estos son algunos de las ventajas adicionales del código promocional que se pueden obtener:

Pronósticos semanales de apuestas deportivas: Si has apostado 50.000 CLP o más durante los últimos cinco días, si pronosticas y aciertas el resultado de 15 eventos, ganas un premio de hasta 10.000.000 CLP.

Cashout: Si tu apuesta no va como esperabas, puedes cerrarla para disminuir la pérdida y recibir el dinero de inmediato en tu cuenta.

Procesos de Pago y Retiro en 20bet

Puedes realizar depósitos y retiros en la plataforma con el código promocional 20bet. Ten presente que para retirar dinero deberás cumplir con los requisitos y completar el proceso de verificación de la cuenta. Esto es muy simple y sólo deberás proporcionar la documentación que el operador te solicitará, como una copia de tu documento de identidad.

Para depositar o retirar dinero, simplemente inicia sesión en tu cuenta y, dentro de tu perfil, selecciona una de esas dos opciones. A continuación, elige uno de los métodos de pago disponibles, ingresa el importe y confirma la operación.

Los métodos de pago admitidos deben ser de la misma titularidad que la cuenta. Se admiten tarjetas de débito Visa y Mastercard, Skrill, Neteller, Payz, Jeton, Perfect Money y algunas criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Consideraciones finales sobre el 20bet código promocional

El código promocional 20bet “LIBREPLUS” da importantes ventajas a quienes lo utilizan al registrarse. Los beneficios comienzan con el bono de bienvenida que duplica el primer depósito, ajustándose a los gustos de los usuarios, quienes pueden elegir entre la bonificación para apuestas deportivas o para juegos de azar disponibles. Los beneficios también continúan con un programa promocional para clientes habituales.

20bet se distingue de otras casas de apuestas del mercado chileno gracias a los beneficios adicionales que otorga a sus jugadores, como tiradas gratis, además de incluir las criptomonedas entre los medios de pago aceptados. Las opiniones de los jugadores, posicionan a este operador entre los mejores casinos online de Chile y Perú.

Basándonos en el análisis de opiniones y de los aspectos más importantes del operador, como bonificaciones, prestaciones y seguridad, colocamos a 20bet entre las casas de apuestas online recomendadas.

Preguntas Frecuentes sobre el código 20bet:

¿Dónde debo colocar el código promocional?

Copia el código promocional de este artículo y pégalo en el formulario que se abrirá durante el procedimiento de registro, en la casilla donde se solicita específicamente el código promocional para validarse.

¿Puedo utilizar el código si ya poseo una cuenta en la plataforma de 20bet?

No, el código promocional puede ser activado únicamente por clientes que se registren por primera vez y que no hayan utilizado anteriormente un código promocional de este operador.

¿Es obligatorio registrarse con un código promocional para las apuestas?

No, el código promocional es opcional y puedes acceder a las promociones del operador aunque te registres sin un código. Sin embargo, sugerimos obtener uno para acceder de manera segura al sitio oficial de la casa de apuestas siguiendo el enlace y aprovechar eventuales promociones exclusivas para este código.

¿Hay una 20bet App móvil para jugar con el código promocional?

Sí, 20bet cuenta con aplicación móvil disponible para dispositivos con sistema Android o iOS. Descárgala directamente desde Google Play o App Store y regístrate utilizando el código promocional desde tu celular.

