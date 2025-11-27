4 rating 20Bet Chile Deportes y esports Apuestas en esports y deportes

Juegos de casino y Minijuegos

App móvil iOS y Android Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A 20BET!

20bet es una casa de apuestas operada por Techsolutions, con licencia 8048/JAZ2017-067. Analizamos diversos aspectos de este operador para poder emitir nuestra opinión al respecto.

Deportes 20Bet Apuesta a +30 deportes

Apuestas en vivo a los eventos deportivos más importantes

Bono de bienvenida para apuestas deportivas VER OFERTA DE APUESTAS 20BET > > Casino 20Bet Casino online con los juegos más populares

Slots, Drops & Wins, juegos rápidos, jackpots y más…

Casino en vivo: Ruleta, Blackjack, Baccarat, Poker VER OFERTA DE CASINO 20BET > >

Consideramos las promociones exclusivas que ofrece 20bet Chile, su sección de deportes, los juegos de casino disponibles, los métodos de pago y otros aspectos prácticos que suelen ser decisivos para los usuarios al momento de elegir un casino online. Este análisis permite entender qué tan completa es la oferta y cómo se posiciona frente a sus competidores. Si quieres comparar su rendimiento con el de otros operadores del mercado nacional, este estudio de las mejores casas de apuestas en Chile puede darte un contexto más amplio antes de decidir dónde jugar.

Nuestra experiencia apostando en 20bet

Además de nuestra experiencia con el uso de la plataforma, hemos recopilado algunas 20bet opiniones de clientes chilenos que ya operan con 20bet apuestas para conocer sus experiencias.

La plataforma presenta un diseño muy colorido que, a simple vista, ya se advierte muy sencillo de utilizar. Su funcionamiento es muy intuitivo y confortable, incluso para quienes ingresan por primera vez a una plataforma de juegos de azar. Algo muy similar ocurre cuando se accede desde la 20bet app.

Es muy fácil navegar por la oferta de deportes y juegos, así como por las promociones, que están presentadas de manera muy atractiva.

Ofertas de apuestas disponibles en 20bet Chile

20bet ofrece los deportes más buscados, pero también encontramos allí una serie de disciplinas muy novedosas e interesantes para conocer y apostar. Desde los campeonatos más famosos de fútbol de todo el mundo, pasando por el tenis, básquet, dardos, biatlón, ciclismo, motociclismo, automovilismo y artes marciales.

Además, 20bet tiene una sección exclusiva de e-soccer. El resto de los e-sports no se encuentran en una sección exclusiva, lo que haría más fácil encontrarlos, sino que están con el resto de los deportes.

20bet destaca por la cantidad de transmisiones en vivo que ofrece, con una de las propuestas más amplias del mercado.

Tipos y mercados de apuestas en 20bet

En esta plataforma se pueden realizar apuestas simples o combinadas, apuestas en vivo, pre partido o apuestas a largo plazo.

Encontramos una propuesta de “probabilidades potenciadas”, que consiste en una serie de eventos seleccionados por el operador, en los que se puede apostar con cuotas mayores a las habituales.

20bet ofrece una novedosa función para “Clonar apuestas”, que consiste en observar a otros apostadores más experimentados y copiar las apuestas que están realizando.

20bet en vivo – ¿Cómo funciona?

La sección de apuestas en vivo permite ver la transmisión del evento en la plataforma de streaming de la casa de apuestas. La gran emoción de este tipo de apuestas es, además de ver el partido en tiempo real, la posibilidad de modificar los pronósticos sobre la marcha mientras el evento se desarrolla.

Código Promocional 20bet Chile para mayo 2024

Registrándote durante el mes de mayo en la plataforma de 20bet, puedes aprovechar el bono de bienvenida y todas las otras promociones vigentes. Te invitamos a registrarte con el código promocional 20bet que encuentras en nuestro artículo detallado sobre el mismo. Allí también ofrecemos 20bet opiniones.

Bonos y ofertas en 20bet Chile

El bono de bienvenida exclusivo para Chile duplica el monto del primer depósito realizado en la plataforma.

El beneficio máximo para usar en apuestas deportivas es de 90.000 CLP, mientras que, si eliges el bono para jugar en el casino, es de 100.000 CLP más 120 giros gratis.

Términos y condiciones de las promociones de 20bet

Para poder solicitar el bono, debes ser mayor de 18 años, residir en Chile y registrarte por primera vez en 20bet apuestas.

Asimismo, para poder retirar el dinero ganado con los bonos promocionales, tienes que cumplir con algunos requisitos de apuesta.

Deportes

Depósito mínimo 1.000 CLP

Rollover 5x

7 días de plazo

Casino

Depósito mínimo 9.000 CLP

Rollover 40x

30 días de plazo

20bet apuestas Chile – ¿Cómo registrarse?

Recuerda que puedes registrarte con el código promocional que encuentras en este artículo, simplemente sigue el enlace que te direccionará al sitio oficial del operador y luego sigue estos simples pasos:

Haz clic en el botón rojo de registro. Coloca allí tu número de contacto, casilla de correo electrónico y crea una contraseña segura. Selecciona la opción “Tengo un código promocional” y coloca allí nuestro código BETMAX. Confirma tu registro. Comienza a disfrutar.

Métodos de pago en 20bet Chile

Método Comisiones Depósito Retiro Tarjetas de débito y crédito Visa o Mastercard $0 ✅ ✅ Skrill/Neteller $0 ✅ ❌ Ecopayz $0 ✅ ❌ Jeton $0 ✅ ❌ Interac $0 ✅ ❌ Perfect Money $0 ✅ ❌ Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin $0 ✅ ✅ Transferencia bancaria $0 ❌ ✅

¿Cómo ingresar dinero en 20bet?

Para realizar tu depósito, inicia sesión en tu cuenta y selecciona la opción de depósito en el menú. Elige el método de pago que prefieras, coloca el monto y confirma la operación. En cuestión de minutos, tendrás el dinero acreditado para comenzar a jugar.

¿Cómo retirar mis fondos en 20bet?

En el mismo menú donde realizaste tu depósito, selecciona la opción de retirada. Elige allí el método y el importe. Es muy importante que tengas tu cuenta verificada para poder retirar dinero.

Ninguna de las operaciones tiene comisiones. Las operaciones realizadas con Neteller y Skrill demoran unos pocos minutos, mientras que otros métodos transicionales, como tarjetas y transferencias bancarias, tienen una demora de entre 5 y 7 días hábiles.

20bet App – Apuesta desde el teléfono móvil

La versión móvil de 20bet está disponible tanto en dispositivos con sistema Android como iOS. En la pestaña superior de la plataforma, puedes hacer clic sobre el botón correspondiente, escanear el código QR y seguir el enlace de descarga.

Bet365 vs. 20bet apuestas – ¿Cuál es mejor?

Característica 20bet Coolbet Bono de bienvenida deportes 100% del primer depósito hasta 90.000 CLP 100% hasta 200.000 CLP Bono de bienvenida casino 100% del primer depósito hasta 100.000 CLP + 120 giros gratis 100% hasta 75.000 o 100 giros gratis Depósito mínimo Deportes: 1.000 CLP

Casino: 9.000 CLP 5.000 CLP Plazo de caducidad Deportes 7 días

Casino 30 días 30 días Promoción destacada para clientes antiguos 50% +50 giros gratis con el segundo depósito.

Viernes de recarga. Torneos de póker para ganar entradas para el Colo-Colo VER OFERTA 20BET > > VER OFERTA COOLBET > >

Casino 20bet – Juegos de ca sino online

La sección de casino de 20bet es tan importante como la de deportes. Cuenta con una extensa selección de títulos de tragamonedas y otros juegos, divididos entre populares, tendencias, nuevos juegos y una sección de deportes virtuales.

Además, ofrece casino en vivo con mesas de ruleta, Blackjack, Baccarat y Póker. Tal como mencionan los propios clientes en las 20bet opiniones, la interacción con el crupier en vivo agrega una dosis extra de emoción a esta experiencia interactiva.

Licencia y seguridad en 20bet Chile

20bet se encuentra correctamente habilitada. Está operada por Techsolutions con licencia 8048/JAZ2017-067 de Chipre. El sitio está configurado para que solo sea accesible desde los países donde el operador está autorizado.

Si bien este operador es muy estricto con la documentación que exige a los clientes para la verificación de la identidad, esto es muy positivo para la seguridad de quienes se registran en la plataforma. Los datos personales, así como la información financiera, están resguardados de forma cifrada en una base de datos protegida y con software “firewall”. La seguridad de esta casa utiliza la versión 3 de SSL con cifrado de 128 bits.

¿Es 20bet una casa de apuestas confiable?

20bet Chile cumple con altos estándares de seguridad, lo que la vuelven una de las casas de apuestas y casinos online más seguros para apostar en Chile. La verificación de la identidad promueve la protección de los menores. Los sistemas sofisticados de seguridad amparan a los clientes y cumplen con los requerimientos de protección de datos.

Servicio de atención al cliente en 20bet

Estas son las opciones de contacto con el servicio de soporte al cliente:

Chat en vivo 24/7.

Formulario de consulta a través de la plataforma. Respuesta en 24 horas.

Correo electrónico: [email protected]

Opiniones de usuarios de 20bet Chile 2024

En general, las 20bet opiniones coinciden en que la casa solicita mucha documentación para la verificación de la identidad de los clientes. Esto, en realidad, es positivo, ya que resalta la seriedad del operador en un punto crítico para la seguridad de los usuarios.

Además, encontramos muchas reseñas y opiniones favorables con respecto a los bonos de bienvenida, así como a las promociones de recarga semanales.

Nuestra conclusión sobre 20bet apuestas

Basándonos en la experiencia de uso de la plataforma de 20bet Chile y en las opiniones recopiladas, nuestra conclusión es que se trata de una casa de apuestas segura y bien estructurada. La oferta de juegos y la variedad de bonos, tanto para nuevos usuarios como para quienes ya llevan tiempo en el operador, resulta completa y competitiva dentro del mercado chileno. Si además quieres comparar su desempeño en dispositivos móviles con el de otros operadores, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a evaluar cuál plataforma ofrece la experiencia más estable desde el celular.

Además, esta casa se destaca por su diseño divertido y la calidad de los gráficos sorprendente, lo que garantizará a los clientes una óptima experiencia.

Ventajas y desventajas de apostar en 20bet

PROS CONTRAS Interfaz intuitiva

Promociones de recargas en diferentes días

Acepta pagos y retiros con criptomonedas

Sección de eventos favoritos Rollover de casino algo alto

Plazo para deportes reducido

Preguntas frecuentes sobre 20bet apuestas Chile

¿Es seguro apostar en 20bet apuestas?

Sí, es muy seguro registrarse, consignar la información personal y apostar en esta casa de apuestas. Se trata de una casa habilitada con licencia y cuenta con sistemas sofisticados de protección de datos.

¿Cuánto tarda en pagar 20bet?

Los métodos de retiro como Skrill y Neteller demoran pocos minutos, mientras que las tarjetas de débito y crédito, así como las transferencias bancarias, demoran entre 5 y 7 días hábiles.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en 20bet?

El depósito mínimo para obtener el bono de bienvenida para deportes es de 1.000 CLP, con un máximo de 90.000 CLP, mientras que para el bono de casino el depósito mínimo es de 9.000 CLP y el máximo 100.000 CLP.

¿Puedo acceder a 20bet desde cualquier teléfono móvil?

Sí, se puede descargar la aplicación móvil en dispositivos con sistema Android o iOS.