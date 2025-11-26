4 rating App 20Bet Disponible en Chile Compatible con iOS y Android

Funcionalidades y herramientas exclusivas

E-sports

Servicio de streaming

Apuestas en directo Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡DESCARGAR APP!

La 20Bet app es una buena alternativa si quieres apostar desde tu celular en cualquier lugar y en cualquier momento. Con esta app, puedes seguir usando todas las funcionalidades y ventajas que tiene la página web pero desde un smartphone.

En este artículo, veremos cómo descargar la 20Bet app y todos los requisitos que debe tener tu teléfono para que funcione correctamente:

Características de la 20Bet App – Experiencia de Usuario

La 20Bet app es una aplicación con un diseño moderno y una configuración bien cuidada. Al acceder a ella, se puede notar un menú bien organizado, lo que facilita encontrar cada sección. Desde apuestas deportivas, casino o apuestas en vivo hasta un menú lateral con información de la cuenta y los eventos populares. Y si quieres comparar esta plataforma con otras opciones del país, puedes revisar cuáles son las mejores apps deportivas de Chile, con análisis completos sobre rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

En sí, acceder a la app es sencillo, ya la velocidad de navegación es relativamente rápida. Solo demora unos pocos segundos ir de una sección a otra, lo que representa un punto positivo a destacar.

También es fácil realizar apuestas, elegir el evento y revisar las estadísticas. La experiencia en el casino es interactiva y entretenida, como en la web principal.

En términos generales, se trata de una aplicación completa, disponible en más de 16 idiomas, incluido el español y que se puede descargar de forma gratuita. Sin embargo, existen áreas de mejora, como solucionar algunos errores técnicos en su funcionamiento.

¿Qué se puede hacer desde la App 20Bet Chile?

Desde la 20Bet app se tiene acceso a todas las funcionalidades de la plataforma, sin necesidad de trasladarse al sitio web de 20Bet Chile, por ejemplo:

Crear una cuenta e iniciar sesión de forma rápida, segura y fácil.

Se puede acceder a toda la información de la cuenta, como historial de apuestas, saldo, verificaciones, etc.

Acceder al bono de bienvenida.

Permite realizar apuestas, en más de 30 mercados por evento deportivo.

Se tienen acceso a los más de 5000 juegos de casinos, incluyendo a la sección de casino en vivo.

Cuenta con streaming en una variedad de disciplinas.

Realizar depósitos o retiros de forma segura, desde más de 10 medios de pagos.

Personalizar las notificaciones.

¿Cómo apostar desde la aplicación móvil de 20Bet app Chile?

Realizar apuestas desde la 20Bet app es un paso sencillo y rápido de hacer. Aquí te explicaremos con detalle cómo hacerlo:

Lo primero que debes hacer es descargar 20Bet app Apuestas Deportivas. Puedes hacerlo desde la Play o App Store. Registra tu cuenta. No olvides usar el código promocional 20Bet para que tengas acceso a las ofertas de bienvenida. En caso de que ya tengas una cuenta, solo inicia sesión en ella. Entra al menú prinicipal y haz click en el evento deportivo que te interese. Se te abrirá una pestaña con toda la información sobre el evento y todos los mercados de apuestas disponibles. Selecciona el tipo de apuesta que deseas realizar. Así como las coutas y el dinero que deseas apostar. Se te generará un boleta de apuestas con toda tu información. Allí, verifica que tu selección de apuesta sea la correcta. Por último, da clic en apostar.

Ventajas y desventajas de apostar desde la app de 20Bet

Aunque apostar desde la app no resulta complicado, es necesario tener en cuenta que existen algunos contras que puede presentar al descargar 20bet:

PROS CONTRAS Es gratis y está disponible en español

Disponible para descargar en dispositivos iOS y Android

Soporte técnico en español disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Cuenta con función de notificaciones push que permiten estar actualizado de todos los eventos y ofertas de la plataforma No es compatible con dispositivos móviles con sistema operativo menores a 6.0 en Android o iOS de 14.0

Puede ocupar espacio extra en la memoria del smartphone, ya que pesa entre 60 y 70 MB

Algunas funciones de la app pueden consumir demasiados datos móviles

Puede presentar problemas técnicos en cuanto al funcionamiento de la app

¿Cómo descargar la App 20Bet en tu teléfono móvil?

Para empezar a apostar o jugar al casino con la 20Bet app, es necesario conocer cómo descargar correctamente esta aplicación. Pero antes, hay que tener en cuenta algunos puntos:

Se puede descargar 20bet en la App Store. En caso de android, se deberá descargar un archivo APK. Al descargar la app, se debe tener en cuenta que el desarrollador sea Techsolutions group n.v. De esta manera, se estará seguro de descargar la aplicación original. Es necesario contar con dispositivos Android con sistema operativo mayor a 6.0 e iOS de 14.0 a más reciente.

20Bet App para Android – Paso a paso para descargarla en tu celular

Ve a la página principal de 20Bet Chile. Escanea el código QR con tu teléfono. Dirígete a la configuración de tu celular y acepta la descarga desde fuentes desconocidas. Finalmente, haz clic en “Instalar” para descargar el archivo APK. Y listo, ahora tienes la aplicación en tu celular.

App 20Bet para iOS – ¿Cómo descargarla en tu iPhone?

Para los iPhones, el proceso de descarga es igual. Pero al escanear el QR, te llevará directamente a la App Store. Solo tienes que ir a la página principal de 20Bet Chile y descargar e instalar la aplicación.

Código Promocional 20Bet Chile – ¿Cómo liberarlo desde la 20Bet App?

Dentro de la aplicación de 20Bet, tienes la opción de utilizar el código promocional 20bet para Chile. Al hacerlo, puedes beneficiarte de un bono de bienvenida que se puede utilizar tanto en el casino como en las apuestas deportivas. Simplemente, al momento de crear tu cuenta, necesitas ingresar el cupón “20Bet” en la casilla designada para “código promocional”.

20Bet App: Bonos de Apuestas disponibles

Esta app ofrece a nuevos usuarios la posibilidad de obtener bonificaciones que sirven de incentivo en la plataforma. Dentro de las que se encuentran:

Bono de bienvenida deportes: Obtén hasta 90.000 CLP al registrarte y realizar un primer depósito de al menos 1,000 CLP.

Obtén hasta Bono de bienvenida casino: bonificación del 100%, hasta 100.000 CLP más 120 giros gratis en el juego Elvis Frog in Vegas. El depósito mínimo para activar esta oferta es de 1.000 CLP.

¿Cómo ingresar y retirar dinero desde la 20Bet App?

Hacer un depósito o retiro desde la aplicación móvil de 20Bet no requiere de muchos pasos y el proceso es rápido. Solo elige entre los más de 10 medios de pago disponibles. Y si quieres comparar a 20Bet con otras plataformas bien valoradas en el país, puedes revisar las mejores casas de apuestas de Chile, con análisis completos sobre cuotas, bonos y métodos de pago.

Desde tu perfil, ingresa a la opción “Depositar” o “Retirar” según sea el caso.

Elige el medio de pago que deseas, puedes elegir entre: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect money, eco Paz, entre otros.

Coloca el monto que deseas depositar o retirar.

Verifica el monto y listo

Preguntas frecuentes sobre cómo descargar 20bet

¿Puedo instalar la App de 20Bet desde cualquier celular?

Así es, la 20Bet app está disponible para dispositivos Android e iOS.

¿Es seguro descargar la 20 App en mi celular en Chile?

Claro que sí, la app de 20Bet es segura. Está desarrollada por la empresa Techsolutions group n.v y cuenta con licencia de Juego de Kahnawake.

¿Puedo registrarme desde la 20Bet App con un código promocional?

Sí, por supuesto. Puedes usar el cupón promocional 20bet al momento del registro y aprovechar las ofertas de bienvenida.

¿Se pueden hacer apuestas en vivo desde la 20Bet App?

Sí, la app de 20Bet cuenta con una función para apuestas en vivo.