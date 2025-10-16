Colombia vs Francia se miden por el tercer lugar del Mundial Sub 20 Chile 2025, en un duelo que promete emociones tras las duras semifinales ante Argentina y Marruecos. La Tricolor buscará cerrar con una medalla su histórica campaña, mientras que los europeos intentarán despedirse del torneo con una sonrisa luego de caer en penales ante los africanos.

El encuentro se disputará este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, con más de 40 mil hinchas esperados en las gradas. En Al Aire Libre repasamos los pronósticos, las cuotas de apuestas y las posibles formaciones.

🔮 Pronósticos y cuotas del Colombia vs Francia Sub 20

Las mejores casas de apuestas prevén un duelo parejo y con goles. Colombia parte con leve ventaja por rendimiento y regularidad, aunque Francia llega con talento y motivación tras quedarse a un paso de la final.

Cuotas 22Bet

🇨🇴 Colombia Sub 20 gana: 2.80

🤝 Empate: 3.10

🇫🇷 Francia Sub 20 gana: 2.85

👉 Ambos equipos anotan: 1.87

👉 Más de 2.5 goles: 2.05

Cuotas Megapari

Colombia anota primero: 2.10

Francia anota primero: 2.00

Resultado exacto 2–1 Colombia: 8.50

Resultado exacto 1–1: 5.20

🆚 ¿Cómo llegan Colombia y Francia al partido por el tercer puesto?

🇨🇴 Colombia Sub 20

La selección de César Torres Ramírez rozó la final pero cayó 1–0 ante Argentina en un encuentro muy físico. El suplente Mateo Silvetti marcó el único gol, mientras que los cafeteros jugaron con uno menos desde el minuto 75 tras la expulsión de Jhon Rentería.

Colombia fue una de las grandes revelaciones del torneo: eliminó a España en cuartos (3–2) con una actuación estelar de Neyser Villareal, y antes había superado a Sudáfrica (3–1) y Arabia Saudita (1–0).

Los cafeteros llegan con buena energía ofensiva pero deberán ajustar en defensa. Jordan García ha sido figura en el arco, mientras que Óscar Perea y Joel Canchimbo son los llamados a liderar el ataque.

📊 Últimos partidos:

🇦🇷 Argentina 1–0 Colombia

🇪🇸 España 2–3 Colombia

🇿🇦 Sudáfrica 1–3 Colombia

🇳🇴 Noruega 0–0 Colombia

🇸🇦 Arabia Saudita 0–1 Colombia

📋 Posible XI (Colombia Sub 20):

Jordan García; Carlos Sarabia, Santiago Bazán, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Kéner González; Óscar Perea, Joel Canchimbo y Neyser Villareal.

🇫🇷 Francia Sub 20

El equipo de Bernard Diomede sufrió una eliminación dolorosa en semifinales: igualó 1–1 ante Marruecos, pero perdió 5–4 en los penales tras una gran actuación del portero Abdelhakim Mesbahi, héroe marroquí.

Los galos habían mostrado poder ofensivo durante el torneo, con Lucas Michal como máximo goleador (5 tantos) y una sólida defensa comandada por Enzo Zidane. En cuartos vencieron 2–1 a Noruega, y en octavos superaron 1–0 a Japón.

Francia intentará reponerse anímicamente y mantener su estilo de posesión y verticalidad ante una Colombia rápida y peligrosa al contragolpe.

📊 Últimos partidos:

🇲🇦 Marruecos 1(5)–1(4) Francia

🇳🇴 Noruega 1–2 Francia

🇯🇵 Japón 0–1 Francia

🇳🇨 Nueva Caledonia 0–6 Francia

🇺🇸 Estados Unidos 3–0 Francia

📋 Posible XI (Francia Sub 20):

L. Olmeta; G. Beyuku, N. Kamara, E. Zidane, J. Bourgault; A. P. Le Borgne, M. Benamaa; I. Touré, S. Bouabré, A. Bermont; D. N’Guessan.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el Colombia vs Francia Sub 20?

📆 Fecha: Sábado 18 de octubre

Sábado 18 de octubre 🕓 Hora: 16:00 (Chile y Colombia) / 23:00 (Francia)

16:00 (Chile y Colombia) / 23:00 (Francia) 🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📺 ¿Dónde ver EN VIVO el Colombia vs Francia por el Mundial Sub 20?

El encuentro será transmitido en vivo por Chilevisión, DSports (610 / 1610 HD) y FIFA+ (gratis). También disponible vía DGO y Amazon Prime Video en toda Latinoamérica.

📡 TV y Streaming:

TV Abierta: Chilevisión

TV Cable: DSports (610 / 1610 HD)

Streaming: FIFA+ (gratis) / DGO / Amazon Prime Video

📣 Sigue EN VIVO el Colombia vs Francia Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y toda la cobertura desde el Estadio Nacional de Santiago del partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20 Chile 2025.