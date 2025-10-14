Marruecos vs Francia vuelven a encontrarse en una semifinal mundialista, ahora en el Mundial Sub 20 Chile 2025. En Valparaíso se reeditará el duelo que en Qatar 2022 hizo historia, con dos selecciones que llegan encendidas y con estilos opuestos: el orden y contragolpe africano frente al talento ofensivo galo.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, en busca de un lugar en la gran final del torneo juvenil. Los marroquíes vienen de eliminar a Estados Unidos con autoridad (3-1), mientras que Francia superó con sufrimiento a Noruega (2-1) gracias al doblete de su figura, Saimon Bouabré. En Al Aire Libre te ofrecemos todos los pronósticos.

🔮 Los mejores pronósticos del Marruecos vs Francia por el Mundial Sub 20

Las mejores casas de apuestas anticipan un duelo parejo y de pocos goles. Francia parte como ligera favorita por su mayor experiencia en estas instancias, pero Marruecos llega con un bloque defensivo sólido y la inspiración de Yassir Zabiri y Gessime Yassine en ataque.

Cuotas 22Bet

🇲🇦 Marruecos Sub 20 gana: 3.05

🤝 Empate: 3.20

🇫🇷 Francia Sub 20 gana: 2.00

👉 Ambos equipos anotan: 1.87

👉 Más de 2.5 goles: 2.10

Cuotas Megapari

Francia avanza a la final: 1.65

Marruecos avanza a la final: 2.20

Empate y ambos anotan: 4.40

Resultado exacto 1-1: 7.50

🆚 ¿Cómo llegan Marruecos y Francia al duelo de semifinales del Mundial Sub 20?

🇲🇦 Marruecos Sub 20

El equipo de Mohamed Ouahbi es la gran sorpresa del torneo. Basado en un 4-3-3 compacto y letal en transición, eliminó a Corea del Sur, a Estados Unidos y mantiene una racha invicta de cuatro partidos. En cuartos, un gol en propia puerta provocado por Zabiri y las definiciones de Fouad Zahouani y Gessime Yassine sentenciaron el 3-1 ante los norteamericanos.

Su defensa ha sido una muralla (solo tres goles recibidos en todo el torneo), mientras su ofensiva se nutre de la velocidad por las bandas. Marruecos busca meterse en su primera final Sub 20 de la historia, veinte años después de su última semifinal en 2005.

📊 Últimos partidos:

Marruecos 3–1 Estados Unidos

Marruecos 2–1 Corea del Sur

Marruecos 1–0 Japón

Marruecos 0–0 Argentina

📋 Posible XI:

Y. B. Marty; F. Zahouani, I. Bakhty, I. Baouf, A. Maamar; N. Byar, Y. Khalifi, S. El Haddad; O. Maamma, Y. Zabiri y G. Yassine.

🇫🇷 Francia Sub 20

La selección de Bernard Diomède llega en crecimiento. Tras un inicio irregular, Les Bleus mostraron su mejor versión ante Noruega, imponiéndose 2-1 con doblete de Saimon Bouabré, la joya que milita en Arabia Saudita.

El arquero Lisandru Olmeta ha sido clave con atajadas decisivas, y el mediocampo, liderado por Elyaz Zidane y Noham Kamara, aporta equilibrio y salida limpia. Francia busca su segunda corona Sub 20 tras la obtenida en 2013.

📊 Últimos partidos:

Francia 2–1 Noruega

Francia 1–0 Japón

Francia 2–0 Paraguay

Francia 0–0 Nigeria

📋 Posible XI:

L. Olmeta; G. Beyuku, N. Kamara, E. Zidane, J. Bourgault; A. P. Leborgne, M. Benama; I. Touré, S. Bouabré, A. Bermont; D. N’Guessan.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el Marruecos vs Francia Sub 20?

📆 Fecha: Miércoles 15 de octubre

Miércoles 15 de octubre 🕗 Hora: 17:00 (Chile) / 21:00 (Rabat) / 22:00 (París)

17:00 (Chile) / 21:00 (Rabat) / 22:00 (París) 🏟️ Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

📺 ¿Quién transmite EN VIVO el Marruecos vs Francia por el Mundial Sub 20?

El encuentro se podrá ver en vivo por FIFA+ y DSports (canales 610 y 1610 HD). Además, estará disponible en DGOy Amazon Prime Video para toda Latinoamérica.

📡 TV y Streaming:

TV Cable: DSports (610 / 1610 HD)

DSports (610 / 1610 HD) Streaming: FIFA+ (gratis) / DGO / Amazon Prime Video

📣 Sigue EN VIVO el Marruecos vs Francia Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y toda la cobertura desde Valparaíso de una semifinal que promete historia.