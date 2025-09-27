La cuenta regresiva llegó a su fin. Del 27 de septiembre al 19 de octubre, Chile será la casa del Mundial Sub 20 con 24 selecciones, cuatro sedes (Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca) y una final soñada en el Estadio Nacional. Será la gran vitrina de las promesas mundiales antes del salto al fútbol mayor.

La Roja vuelve al torneo juvenil más importante del planeta después de más de una década. Como anfitrión, buscará apoyarse en su gente para superar el Grupo A, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. La ilusión está puesta en jugadores como Juan Francisco Rossel, artillero de Universidad Católica, y el joven Willy Chatiliez, formado en La Masia del Barcelona y hoy con rodaje en España.

El campeonato llega con favoritos históricos como Brasil y Argentina, candidatos europeos de peso como Francia, Italia y España, y con Chile empujado por la localía. Para el mundo de las apuestas, el menú es completo: mercados de campeón, goleador, picks por partido y sorpresas que pueden mover las cuotas.

📊 Pronósticos y cuotas recomendadas para el Mundial Sub 20 Chile 2025

Pronóstico 1: Brasil vs México — Mercado: gana Brasil — Cuota: 1.68

Brasil vs México — Mercado: gana Brasil — Cuota: 1.68 Pronóstico 2: Italia vs Australia — Mercado: ambos equipos SI marcan — Cuota: 1.87

Italia vs Australia — Mercado: ambos equipos SI marcan — Cuota: 1.87 Pronóstico 3: Cuba vs Argentina — Mercado: Gana Argentina — Cuota: 1.06

📅 Resultados partidos hoy Mundial Sub 20 Chile 2025

17:00 Italia vs Australia, Vaparaíso

17:00 Marruecos vs España, Santiago

20:00 Brasil vs México, Santiago

20:00 Cuba vs Argentina, Valparaíso

📅 Partidos mañana Mundial Sub 20 Chile 2025

17:00 Francia vs Sudáfrica, Rancagua

17:00 Noruega vs Nigeria, Talca

20:00 Colombia vs Arabia Saudita, Talca

20:00 Estados Unidos vs Nueva Caledonia,Rancagua

Vito, la mascota oficial del Mundial Sub 20 / © Photosport

🏆 ¿Quiénes son los favoritos a ganar el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Brasil

La Canarinha es siempre favorita. Pentacampeón de la categoría, lleva más de una década sin títulos (el último en 2011), pero llega como actual campeón sudamericano. Con Pedro (Zenit) como figura ofensiva —rápido, desequilibrante y bicampeón del Sudamericano Sub 20— y la aparición de Luighi (Palmeiras) como goleador emergente, el equipo de Ramon Menezes promete espectáculo.

Argentina

La Albiceleste es el país más ganador del Mundial Sub 20, con seis estrellas. Dirigida por Diego Placente, viene de ser subcampeona sudamericana y busca revancha tras su eliminación en octavos en 2023. Con Gianluca Prestianni (Benfica) como gran joya ofensiva y el desequilibrante Ian Subiabre (River), Argentina mantiene su histórica tradición de fabricar cracks que luego brillan en la absoluta.

Chile

El anfitrión sueña con emular la histórica generación de 2007 que alcanzó semifinales en Canadá. Nicolás Córdova dirige a un plantel joven, con hambre y proyección. Juan Francisco Rossel, máximo artillero de la Roja en el Sudamericano, y Willy Chatiliez, delantero forjado en Europa, son los emblemas de un equipo que apunta a hacerse fuerte en el Estadio Nacional. Con la localía a favor, Chile puede ser la gran sorpresa.

Europa

Francia, Italia y España llegan con planteles de alto nivel competitivo, roce internacional y estructuras estables. Francia apuesta a la potencia física, Italia al orden táctico y España a la posesión y técnica depurada. No parten como principales favoritos, pero siempre están en la pelea por meterse en las rondas finales.

⚽ Candidatos al Balón de Oro y goleador del Mundial Sub 20 2025

Pedro (Zenit)

Extremo veloz y decisivo, ya fue clave en dos títulos sudamericanos Sub 20. Su experiencia en Europa lo convierte en uno de los grandes favoritos al Balón de Oro del torneo.

Luighi (Palmeiras)

Delantero con olfato y potencia. Con 21 goles en categorías juveniles, es la nueva joya del Verdao y puede explotar en Chile.

Gianluca Prestianni (Benfica)

Talentoso, rápido y con gran visión de juego. Su fichaje por el Benfica lo proyecta a Europa y llega con la responsabilidad de liderar el ataque albiceleste.

Ian Subiabre (River Plate)

Zurdo explosivo, con desborde y gol. Fue figura en torneos juveniles y tiene todo para convertirse en uno de los nombres propios de Chile 2025.

Juan Francisco Rossel (U. Católica)

El capitán de la Roja Sub 20, con cinco goles en el Sudamericano. Tiene oficio de área y puede convertirse en ídolo local si responde en el Nacional.

Willy Chatiliez (España, Segunda División)

Atrevido, veloz y con gol. Llegó a la Roja tras formarse en La Masia y promete ser una de las sorpresas del torneo.

🎯 Previa de la Jornada 2 del Mundial Sub 20 Chile 2025: partidos clave para apostar

Italia vs Australia (Grupo D, Valparaíso)

Marruecos vs España (Grupo C, Santiago)

Brasil vs México, Santiago (Grupo C, Santiago)

Cuba vs Argentina, Valparaíso (Grupo D, Valparaíso)

🧠 Consejos de apuestas pata tus pronósticos del Mundial Sub 20 Chile 2025

Las apuestas del Mundial Sub 20 Chile 2025 son un imán para los hinchas. Para jugar con cabeza, Al Aire Libre te deja una guía rápida:

Revisa el calendario del torneo: fechas, horarios y viajes influyen en rotaciones y rendimiento.

del torneo: fechas, horarios y viajes influyen en rotaciones y rendimiento. Confirma bajas y convocatorias (lesiones, no cesiones de clubes) antes de cerrar tu jugada.

(lesiones, no cesiones de clubes) antes de cerrar tu jugada. Localía importa : Chile y sedes con ambiente fuerte suelen empujar líneas y hándicaps.

: Chile y sedes con ambiente fuerte suelen empujar líneas y hándicaps. Mira el historial Sub 20 , no el de la absoluta: el rendimiento juvenil es el que vale.

, no el de la absoluta: el rendimiento juvenil es el que vale. Evalúa estado y plan de juego : presión alta, transiciones y pelota parada pesan mucho en juveniles.

: presión alta, transiciones y pelota parada pesan mucho en juveniles. Revisa el calendario de la competición: el Mundial se disputa del 27/09 al 19/10 con fases de grupos y eliminación directa.

el Mundial se disputa con fases de grupos y eliminación directa. Conoce la distribución de jornadas y los días de descanso para anticipar rotaciones.

y los para anticipar rotaciones. Comprueba las posibles bajas de las selecciones: en Sub 20 hay ausencias de última hora (lesiones/clubes). Una baja clave mueve cuotas y cambia el plan del DT.

en Sub 20 hay ausencias de última hora (lesiones/clubes). Una baja clave y cambia el plan del DT. Aprende quién juega en casa y quién como visitante: la ventaja local existe: clima, césped, viento y público. En Chile, algunas sedes costeras pueden alterar líneas de gol .

la existe: clima, césped, viento y público. En Chile, algunas sedes costeras pueden . Investiga cómo llegan las selecciones: rachas recientes, amistosos, rodaje Sub 20 , y rivalidades regionales condicionan el pick. Prioriza datos de la categoría .

rachas recientes, amistosos, , y rivalidades regionales condicionan el pick. Prioriza datos . Contempla estado, estrategia y balón detenido: Las selecciones juveniles resuelven mucho con transiciones y táctica fija. Si un equipo sufre por arriba, el gol a balón parado gana valor.

