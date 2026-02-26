Alexander Aravena, el delantero chileno de 23 años formado en Universidad Católica, cerró su etapa en Gremio de Porto Alegre y comenzó una nueva aventura en la MLS 2026 como refuerzo de Portland Timbers, donde reencontrará a su compatriota Felipe Mora y tendrá la oportunidad de medirse ante el Inter Miami de Lionel Messi el domingo 17 de mayo en el Providence Park. El traspaso se selló mediante un préstamo con opción de compra por el 50% de su pase, cláusula ejecutable en diciembre de 2026 si el Monito disputa al menos la mitad de los partidos oficiales. Gremio conserva el 70% de su carta, mientras el 30% restante pertenece todavía a la UC.

Aravena llegó al fútbol brasileño con grandes expectativas en 2024, pero nunca logró consolidarse. Con la llegada del técnico Luís Castro al Tricolor Gaúcho, el chileno quedó fuera del radar y comenzó a perder terreno en las convocatorias, lo que encendió las alarmas pensando en su continuidad con La Roja de Nicolás Córdova. Rechazó una propuesta de Colo Colo antes de optar por Portland, donde espera encontrar la regularidad que Brasil le negó.

Portland lo necesitaba en ataque, y el calendario de la MLS ya tiene al menos una noche que ilusiona a todos en Chile.

¿Por qué Alexander Aravena dejó Gremio para fichar en Portland Timbers de la MLS?

El motivo principal fue la falta de minutos. Bajo las órdenes de Luís Castro, Aravena fue perdiendo protagonismo progresivamente hasta quedar fuera de varios llamados en el arranque de la temporada 2026 del fútbol brasileño. Sin continuidad, su camino a La Roja se cerraba, y eso aceleró la decisión de buscar una salida.

El Portland Timbers ofreció una salida atractiva: regularidad en un torneo competitivo, la chance de compartir camarín con Felipe Mora y un proyecto que confía en su perfil de extremo veloz y desequilibrante.

¿Cuándo y dónde juega Aravena contra Messi en la MLS 2026?

El calendario de la MLS 2026 tiene programado el duelo entre Portland Timbers e Inter Miami para el domingo 17 de mayo, cuando el equipo de Messi visite el Providence Park de Portland. Será uno de los partidos más esperados de toda la temporada regular para los hinchas chilenos, que podrán ver al Monito frente al mejor jugador de la historia en territorio norteamericano.El Inter Miami inaugura su nuevo estadio Freedom Park el 4 de abril y es uno de los favoritos de la Conferencia Este, mientras Portland busca recuperar protagonismo en la Conferencia Oeste.