La calma que reinaba en el Monumental tras la llegada de Fernando Ortiz como DT resultó muy frágil. Mientras el argentino delineaba su proyecto, en los pasillos de Blanco y Negro se tejía una decisión inesperada y contundente: los tres bloques que dirigen el club coinciden en que Daniel Morón debe dejar su cargo de director deportivo.

El exarquero campeón de la Copa Libertadores 1991 vio cómo sus propuestas fueron constantemente descartadas y su influencia desapareció gradualmente en las reuniones clave. La elección de Ortiz, sin apoyo a su candidato Pablo “Vitamina” Sánchez, sirvió como detonante de un proceso en el que Morón no tuvo voz ni voto.

💥 Bomba en Colo Colo: el ciclo de Morón tiene fecha de caducidad

Según información de En Cancha, los bloques Mosa, Vial y el Club Social acordaron que el ciclo de Morón debe terminar antes de fin de año. El bloque liderado por Aníbal Mosa, fue el primero en exigir la salida, alegando que las funciones de dirección deportiva no se están cumpliendo con el nivel esperado.

El Bloque Vial, oposición histórica a Mosa, apoyó la decisión: “Todo ciclo tiene un fin y su desempeño no ha estado a la altura”, afirmaron. Así, la unanimidad en contra de Morón dejó claro que no habrá marcha atrás.

Morón en la presentación de Aquino / ©Photosport.

🎯 Los nombres que se mueven: leyendas al acecho

Con la salida de Morón casi sellada para diciembre, las especulaciones apuntan a grandes figuras. Iván Zamorano asoma como candidato estelar por su prestigio internacional y su visión moderna del juego. Pablo Contreras convence por su experiencia como jugador y gestor de proyectos en el fútbol chileno. Y Esteban Paredes cierra la terna, respaldado por su liderazgo y la admiración de la hinchada.

Aunque aún no hay negociaciones formales, los dirigentes ya analizan carpetas y evalúan costos. La nueva dirección deportiva deberá asumir en enero de 2026 con el desafío de recuperar la armonía interna y fortalecer el plantel para pelear todos los frentes.