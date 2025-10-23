Colo Colo no quiere improvisar en un puesto clave. Mientras el equipo de Fernando Ortiz se juega su opción de clasificar a una copa internacional, la dirigencia ya piensa en el próximo año y en cómo potenciar el arco. Todo indica que hay un nombre que toma fuerza y que podría marcar un golpe en el mercado del 2026.

El Cacique sabe que el futuro de Brayan Cortés es incierto. Si Peñarol decide ejercer la opción de compra, el iquiqueño no volverá al Monumental. Por eso, desde la gerencia deportiva ya tienen un plan B con experiencia y jerarquía sudamericana.

🧤 Gabriel Arias: el arquero que busca Colo Colo para 2026

El nombre que asoma con fuerza es el de Gabriel Arias, actual portero de Racing Club y exseleccionado nacional. Según reveló el periodista Rodrigo López en DSports, el chileno-argentino está en carpeta de Blanco y Negro para reforzar el arco en caso de clasificación a Copa Libertadores o Sudamericana.

Arias, de 36 años, perdió recientemente la titularidad con Facundo Cambeses, pero sigue siendo referente y capitán en el equipo de Avellaneda. Además, su contrato con Racing vence en diciembre de 2025, lo que abriría la puerta a una negociación sin grandes trabas económicas.

Gabriel Arias y Brayan Cortés en el duelo entre Colo Colo y Racing por Copa Libertadores / ©Jonnathan Oyarzun/Photosport.

⚽ Los números de Gabriel Arias

Durante esta temporada, el exgolero de Unión La Calera disputó 31 partidos, recibió 27 goles y dejó su arco en cero en 14 ocasiones, cifras que avalan su experiencia y constancia. Su principal desafío ha sido dejar atrás algunas lesiones que lo marginaron en seis encuentros.

Si Colo Colo logra asegurar su cupo internacional, todo apunta a que Arias será el objetivo principal para acompañar o disputar el puesto con Fernando de Paul, quien tiene contrato hasta 2026. Mientras tanto, en Macul ya preparan la estrategia para repatriar a un arquero que podría vestir nuevamente de blanco, esta vez con el escudo del indio en el pecho.