Deportes Melipilla quedó fuera de la Tercera División A 2026 tras no reunir los 23 millones de pesos exigidos por ANFA para obtener el certificado de “no deuda”. El club metropolitano fue excluido del sorteo del fixture del torneo y enfrenta un escenario límite: si no logra resolver su crisis financiera, podría pasar toda la temporada sin disputar ningún campeonato oficial.

La situación fue adelantada por Radio Prensa y confirma el complejo momento institucional que atraviesa el elenco conocido como los Potros. Sin el documento financiero que exige el reglamento, la inscripción en el campeonato quedó automáticamente invalidada.

Por ahora, Deportes Melipilla no tiene competencia asegurada para 2026, algo que no ocurre desde hace más de tres décadas en la historia del club.

¿Por qué Deportes Melipilla quedó fuera de Tercera División A 2026?

El reglamento de la Tercera División A establece que todos los clubes deben acreditar que están al día en sus compromisos financieros. Para eso, es obligatorio presentar un certificado de “no deuda”, documento que valida la situación económica de cada institución.

En el caso de los Potros, la dirigencia debía reunir cerca de 23 millones de pesos para cumplir con ese requisito. Sin embargo, la cifra nunca se completó dentro de los plazos establecidos por ANFA.

Ante esa situación, el organismo decidió dejar al club fuera del sorteo del fixture realizado durante esta semana.

La crisis económica que pone en riesgo el futuro del club

El problema financiero no apareció de un día para otro. El club arrastra dificultades económicas desde su paso por la Segunda División Profesional en 2025, categoría donde los costos operativos terminaron impactando fuertemente sus cuentas.

La falta de recursos y el desorden institucional terminaron generando un escenario crítico que hoy pone en duda la continuidad deportiva de la institución.

Si no aparece una solución económica en los próximos meses, Melipilla podría quedar completamente fuera del mapa competitivo del fútbol chileno incluso arriesgando desaparecer.