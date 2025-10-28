Una gran oportunidad tiene uno de nuestros campeones de América: esto porque un futbolista que jugó la Copa Centenario 2016 dio un nuevo salto y jugará en el City, en un sorpresivo movimiento.

Esto llega tras algunos años en los que venía en baja de rendimiento, aunque es una buena posibilidad en el extranjero, en la que puede volver a tomar ritmo.

🏆🔥 El campeón de América con Chile que ahora jugará en el City

Se trata de Nicolás Castillo, futbolista que estaba en el Santiago City de la Segunda División de Chile, y que ahora tendrá la posibilidad de jugar en el City Soccer FC de Estados Unidos.

Este elenco milita en la Quinta División del país norteamericano, por lo que si bien no se medirá con la élite de la MLS, sí es una buena oportunidad en el fútbol internacional.

📋 Los equipos en que ha jugado Nicolás Castillo

Nicolás Castillo tuvo un gran despegue en U Católica, elenco en el que hizo sus primeras armas en 2010: tras algunos años buenos ahí y un gran Mundial de Turquía 2013 junto a Chile Sub 20, Brujas de Bélgica se lo llevó.

Su rendimiento no fue el óptimo, por lo que después debió experimentar periplos en Mainz 05 de Alemania y Frosinone, última pasada antes de volver a la UC en 2015 y ser figura del equipo en el bicampeonato de 2016.

Todo fue tan bueno allí que volvió a La Roja, logró el título de la Copa América Centenario en 2016, y al año siguiente volvió a salir al extranjero, triunfo en Pumas UNAM de México, lo que permitió tener una nueva y última experiencia en Europa, con la camiseta de Benfica.

No obstante, ahí vino una baja de rendimiento, primero con un bajo nivel en América y después con una lamentable trombosis en una de sus piernas que sufrió cuando estaba en las Águilas, situación que amenazó con terminar su carrera, todo esto en 2020.

Pero la resiliencia pudo más y Nico volvió al fútbol en 2021 con la camiseta de Juventude de Brasil. De ahí jugó en Necaxa, hasta que se concretó su ansiado retorno a U Católica en 2024, etapa que tuvo un buen inicio, pero mal desenlace, con pocos minutos y mala relación con la dirigencia de Cruzados.

Santiago City fue su siguiente paso antes de firmar con el City Soccer FC de la Quinta División de Estados Unidos.