Una jornada de muchas emociones fue la que se vivió en el Claro Arena este último domingo por el “Adiós Capitanes”, evento que marcó la despedida oficial de tres emblemas de U Católica: José Pedro Fuenzalida, Cristián Huaso Álvarez y Milovan Mirosevic.

La instancia tuvo como plato fuerte un partido amistoso que contó con la presencia de referentes e ídolos de distintas épocas del club estudiantil como Jorge Contreras, José María Buljubasich, Felipe Gutiérrez, Miguel Ponce o Alberto Acosta, entre muchos otros, pero también llamó la atención la ausencia de un nombre importante en la historia de la UC, el de Nicolás Castillo.

🫨 ¿Por qué faltó Nico Castillo al Adiós Capitanes de U Católica?

Además de nombres históricos de Católica que dijeron presente en la despedida del Chapa, Álvarez y Mirosevic destacó la participación de campeones de distintos periodos, entre ellos el bicampeonato de 2016 como David Llanos, Jaime Carreño, Germán Lanaro y Diego Buonanotte.

Por ello, es que la ausencia de Castillo llamó bastante la atención entre los hinchas de los cruzados, esto porque el delantero nacional fue parte importante de aquel exitoso año 2016, incluso compartiendo camarín con Fuenzalida y el Huaso Álvarez, y también con Mirosevic en la temporada 2013-14.

Así, fue el propio atacante formado en San Carlos el que este lunes aclaró en sus redes sociales por qué no hizo presencia en el evento. “Para todos los que me han preguntado por qué no estuve en la despedida de los capitanes, quiero aclarar que simplemente no fui invitado. Cada uno está en su derecho de invitar a quienes desee en un momento tan especial, y eso se respeta. Yo siempre he sido hincha del club, de su insignia y no de jugadores. La UC siempre estará por sobre todo siempre. Agradecido por todas las alegrías que nos dieron cada uno de ellos como hincha, y por lo que significan en la historia de Católica”, expuso el otrora goleador en Instagram, zanjando así las dudas por su ausencia de la especial fiesta que se vivió en la fortaleza cruzada.

Nico Castillo compartió camarín con Fuenzalida, Álvarez y Mirosevic/ © Photosport

