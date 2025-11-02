El talento chileno sigue dando que hablar en el extranjero. Este domingo, Jordhy Thompson, el delantero formado en Colo Colo, se robó todas las miradas en la Liga Premier de Rusia tras marcar un espectacular gol en la victoria de su equipo. La postal dejó a otro compatriota con el trago amargo: Ignacio Saavedra, que fue titular en la derrota del Sochi.

El duelo era clave para los locales, que buscaban sumar puntos para escapar del fondo. La visita, en cambio, llegaba urgida de una victoria que se fue esfumando desde temprano.

⚽ Golazo chileno en Rusia: la jugada con que ovacionaron a Thompson

A los nueve minutos, el Orenburg abrió la cuenta con un tanto de Emircan Gurluk, tras una asistencia precisa del propio Thompson. Pero el verdadero momento de gloria llegaría en el segundo tiempo. Cuando el cronómetro marcaba los 62 minutos, el atacante chileno recibió el balón fuera del área, se perfiló con su zurda y sacó un remate perfecto que se clavó en el ángulo del arquero rival. Un golazo que desató la locura en las tribunas y que lo consolidó como una de las figuras jóvenes más interesantes del torneo ruso.

Con ese tanto, Jordhy Thompson llegó a su quinta anotación en la temporada, afirmándose como pieza clave en la lucha por escapar del descenso. La hinchada lo reconoció con una ovación cuando fue reemplazado a los 85 minutos.