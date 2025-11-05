Jordhy Thompson está aprovechando la nueva oportunidad que se le otorgó en Orenburg esta temporada 2025-26 del fútbol europeo, gozando de una mayor cantidad de minutos y aportando en cancha con goles y asistencias, presente que lo ilusiona al punto de haber manifestado su intención de poder volver al club de sus amores en Chile, nada menos que Colo Colo.

Si bien Thompson tiene contrato vigente con Orenburg hasta mediados de 2027 su nombre durante este año rondó en más de una ocasión a Colo Colo como oportunidad de mercado, escenario que vuelve a salir a flote y por el que el propio jugador manifestó un fuerte interés.

⚽ Thompson no oculta sus ganas de pegar la vuelta a Colo Colo

En las últimas horas y viniendo de haber anotado un gol el pasado fin de semana en el triunfo de su equipo sobre el Sochi en la liga rusa, Jordhy Thompson estuvo en diálogo con Radio ADN y fue consultado sobre qué pasos pretende dar en su carrera y si la opción de Colo Colo le seduce.

Al respecto, el zurdo atacante no titubeó y manifestó con claridad qué opina de pegar una vuelta a Colo Colo a poco más de 1 año de haber salido de Pedrero hacia el viejo continente. “A pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha”, expresó Thompson en el citado medio.

“Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es. Este no ha sido un año tan bueno, pero Colo Colo siempre se levanta de las cosas malas. Creo que van a poder levantarse para optar al campeonato el próximo año”, añadió el formado en La Ruca.

El chileno manifestó sus ganas de volver a defender a Colo Colo/ © Imago

📊 Los números de Jordhy Thompson esta temporada 2025-26

Luego de vivir unos meses difíciles en su llegada a Rusia, Jordhy Thompson está teniendo un renacer en su carrera en la presente temporada con Orenburg.