El fútbol chileno vivió horas tensas este viernes luego de que Nelson Acosta fuera ingresado de urgencia a la Clínica Isamédica de Rancagua debido a una baja frecuencia cardíaca. La noticia removió recuerdos y emociones entre quienes todavía ven en él al líder que marcó a generaciones completas de hinchas.

Sin embargo, el alivio llegó más rápido de lo esperado. Los equipos médicos entregaron un parte que trajo tranquilidad a todo el ambiente futbolero: el histórico técnico está estable y su situación no reviste mayores riesgos. “No parece ser nada grave, pero hay que estar atento”, señalaron a ADN Deportes desde el recinto asistencial, dejando claro que se trata de un cuadro bajo control.

🏥 Las buenas noticias sobre Nelson Acosta: su evolución médica calma las alarmas

El staff de la clínica explicó que la decisión de mantenerlo en observación responde más a un cuidado responsable que a un escenario crítico. “Lo estabilizamos rápidamente y su respuesta ha sido favorable. El monitoreo es parte del protocolo para un paciente de su edad”, detallaron fuentes médicas consultadas.

La familia del ex entrenador también quiso transmitir calma, agradeciendo el apoyo recibido. “Él está tranquilo y respondiendo bien. Agradecemos el cariño de la gente, pero pedimos respeto para que pueda seguir su recuperación en paz”, comentaron cercanos al técnico, quienes se han mantenido a su lado en todo momento.

📊 Estabilidad confirmada y el fútbol chileno más tranquilo

Con 81 años, Acosta arrastra condiciones asociadas a su diagnóstico de Alzheimer, situación que obliga a tomar ciertas precauciones adicionales. Pese a ello, el cuerpo médico reiteró que no existe ningún indicio de complicación mayor: “Es un cuadro controlado. No hay señales de riesgo vital ni un deterioro abrupto”.

El monitoreo continuará durante las próximas horas, pero todo apunta a que el técnico se recuperará sin sobresaltos. El fútbol chileno puede respirar un poco más tranquilo.